El espectáculo de circo ‘El círculo’ cierra el ciclo ‘Atrévete’ del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla
Música, fiesta, acrobacia y movimiento se dan la mano en esta obra de Truca Circus para compartir sensaciones sobre las relaciones con las personas más cercanas
El ciclo de actuaciones ‘Atrévete’ del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla cierra mañana jueves 21 de agosto su programación con el espectáculo de circo ‘El círculo’, cuya representación tendrá lugar, a las 21.30 horas, en la plaza de Santa María de la mano de la compañía Truca Circus, que regresa a Nibla tras su paso el año pasado con ‘Quixote’, una revisión circense del poema sinfónico de Strauss.
Se trata de un espectáculo de circo con música y efectos de sonido en directo que pone la mirada en la idea de amistad y los cambios de etapa personal. Música, fiesta, acrobacia y movimiento para compartir sensaciones sobre cómo nos relacionamos con las personas más cercanas y qué posición les damos en cada momento de la vida. ‘El círculo’ cuenta con la dirección de escena y dramaturgia de Ana Donoso Mora, y con la interpretación de Daniel Gómez (DanyZoo), Laura Morales, Álvaro Pérez y Pablo Peña.
La obra es una llamativa puesta en escena -a todo color- para plantear un espectáculo cargado de energía. Música en directo con toques nostálgicos que incluye ciertos retazos de sintonías muy reconocibles, reinterpretadas y actualizadas.
De esta forma, ‘El círculo’ incluye coreografías que nos retrotraen a otras épocas, donde el juego ocurría en la calle, a la luz del sol o de las farolas. La compañía ha recreado una particular, colorida y personal zona de juegos, una simbólica e hiperbólica plaza, como espacio común en el que se produce el encuentro entre los tres artistas protagonistas, remezclando el juego con la fiesta, el baile y el circo para formar un collage escénico.
Con una reminiscencia noventera, un guiño a toda una generación, el espectáculo combina la idea de la amistad en grupo y la búsqueda de la identidad individual. ‘El círculo’ es un espectáculo eléctrico, pero en el que todo evoluciona, incluyendo cambios de espacio, de carácter y de cuerpos, en el que mantenemos presente la noción de un paso del tiempo que nos atraviesa. Así, contiene momentos de fuerte desarrollo técnico del circo, a través de las verticales, la contorsión y la rueda cyr, que se incorporan con naturalidad a la dramaturgia y al movimiento.
El emblemático Festival Castillo de Niebla, que celebra la que es su cuadragésima edición con una selección cuidada de obras, de elevada calidad, se va a desarrollar hasta el 30 de agosto mientras que, de forma paralela, el ciclo ‘Atrévete’ ha estado llevando las artes escénicas a la Plaza de Santa María y el Castillo del municipio. Esta edición refuerza el compromiso con la excelencia artística, la proyección internacional y la cercanía al público.