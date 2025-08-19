El espectáculo de circo ‘El círculo’ cierra el ciclo ‘Atrévete’ del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla

El ciclo de actuaciones ‘Atrévete’ del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla cierra mañana jueves 21 de agosto su programación con el espectáculo de circo ‘El círculo’, cuya representación tendrá lugar, a las 21.30 horas, en la plaza de Santa María de la mano de la compañía Truca Circus, que regresa a Nibla tras su paso el año pasado con ‘Quixote’, una revisión circense del poema sinfónico de Strauss.

Se trata de un espectáculo de circo con música y efectos de sonido en directo que pone la mirada en la idea de amistad y los cambios de etapa personal. Música, fiesta, acrobacia y movimiento para compartir sensaciones sobre cómo nos relacionamos con las personas más cercanas y qué posición les damos en cada momento de la vida. ‘El círculo’ cuenta con la dirección de escena y dramaturgia de Ana Donoso Mora, y con la interpretación de Daniel Gómez (DanyZoo), Laura Morales, Álvaro Pérez y Pablo Peña.

La obra es una llamativa puesta en escena -a todo color- para plantear un espectáculo cargado de energía. Música en directo con toques nostálgicos que incluye ciertos retazos de sintonías muy reconocibles, reinterpretadas y actualizadas.

De esta forma, ‘El círculo’ incluye coreografías que nos retrotraen a otras épocas, donde el juego ocurría en la calle, a la luz del sol o de las farolas. La compañía ha recreado una particular, colorida y personal zona de juegos, una simbólica e hiperbólica plaza, como espacio común en el que se produce el encuentro entre los tres artistas protagonistas, remezclando el juego con la fiesta, el baile y el circo para formar un collage escénico.

Con una reminiscencia noventera, un guiño a toda una generación, el espectáculo combina la idea de la amistad en grupo y la búsqueda de la identidad individual. ‘El círculo’ es un espectáculo eléctrico, pero en el que todo evoluciona, incluyendo cambios de espacio, de carácter y de cuerpos, en el que mantenemos presente la noción de un paso del tiempo que nos atraviesa. Así, contiene momentos de fuerte desarrollo técnico del circo, a través de las verticales, la contorsión y la rueda cyr, que se incorporan con naturalidad a la dramaturgia y al movimiento.

El emblemático Festival Castillo de Niebla, que celebra la que es su cuadragésima edición con una selección cuidada de obras, de elevada calidad, se va a desarrollar hasta el 30 de agosto mientras que, de forma paralela, el ciclo ‘Atrévete’ ha estado llevando las artes escénicas a la Plaza de Santa María y el Castillo del municipio. Esta edición refuerza el compromiso con la excelencia artística, la proyección internacional y la cercanía al público.