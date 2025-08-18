La Compañía Nacional de Teatro Clásico y Lucas Escobedo traen este sábado a Niebla ‘Farra’, un divertido ‘cabaret barroco’

Un alocado y divertido ‘cabaret barroco’. Eso es lo que proponen la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la compañía Lucas Escobedo con ‘Farra’, que podrá verse este sábado 23 de agosto en la 40 edición del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. El espectáculo, basado en textos de Lope de Vega, Agustín de Rojas, María de Zayas y María Díaz, fue el Mejor Espectáculo Musical en la última edición de los Premios Max, y ha sido representado recientemente con notable éxito en el Festival de Teatro Clásico de Almagro.

Dirigido por Lucas Escobedo, quien forma parte también del electo actoral junto con Raquel Molano, Alfonso Rodríguez, Paula Lloret, Irene Coloma y Jesús Irimia (Xuspi), ‘Farra’ reivindica la fiesta, la celebración, la cultura y la comunidad presentes durante el tiempo de carnaval en un Madrid situado temporalmente tanto en el Siglo de Oro como en la actualidad.

La farra barroca y la fiesta abren la puerta en el espectáculo a la música, la locura, la magia o la acrobacia entre mojigangas, danzas y regocijos. Y, como toda subversión, el objetivo radica en señalar la locura del pasado y del presente, removiendo conciencias y celebrando el encuentro.

Se trata de una producción en la que se usan las formas clásicas para hablar de nuevos contenidos con la comedia por bandera, y con el fin de transformar, emocionar y entretener al espectador. Así, ‘Farra’ reivindica la celebración, el derecho a holgarse, la cultura, la comunidad, lo valioso de la palabra, del teatro y de la música para desarrollar la imaginación.

De esta forma, ‘Farra’ habla del contexto histórico del Siglo de Oro y de la forma de la fiesta barroca y la comedia de magia para enarbolar una serie de temas y de escenas en una especie de ‘cabaret barroco’ formado por una serie de cuadros escénicos cuyo denominador común es el Siglo de Oro siendo atravesados por el circo, la magia y la música en directo.

Tanto la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) como la compañía Lucas Escobedo ya han demostrado su sobrado talento en el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. Así, en la última edición la CNTC trajo ‘El castillo de Lindabridis’, y también fue parte de la edición de 2021 con ‘Andanzas y entremeses de Juan Rana’. Por su parte, la compañía Lucas Escobedo formó parte del festival de 2018 con ‘Sinergia’.

Como en otras funciones celebradas en el Castillo, el Festival tiene un servicio de ludoteca gratuito. Con el nombre de ‘Espacio del bufón’ se ha instalado un espacio atendido por monitores/as para que los/las más pequeños/as puedan jugar mientras sus padres y madres ven las funciones.

Las entradas están a la venta en Hipercor-Tiendas El Corte Inglés, mediante venta telefónica y online (www.elcorteingles.es), y se podrán comprar también en el mismo Castillo a partir de 19 horas el día del cada espectáculo si quedasen localidades.

El emblemático Festival Castillo de Niebla, que celebra la que es su cuadragésima edición con una selección cuidada de obras, de elevada calidad, se va a desarrollar hasta el 30 de agosto mientras que, de forma paralela, el ciclo ‘Atrévete’ llevará las artes escénicas a la Plaza de Santa María del municipio. Esta edición refuerza el compromiso con la excelencia artística, la proyección internacional y la cercanía al público.

La programación completa puede consultarse en este enlace: www.diphuelva.es/teatroniebla.