El Club de Lectura de Textos Dramáticos dedica su próxima sesión a “Doce hombres sin piedad”

El Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía celebrará el próximo lunes, 17 de noviembre, a las 19:00 horas, una nueva sesión de su Club de Lectura de Textos Dramáticos, que en esta ocasión estará dedicada a la emblemática obra “Doce hombres sin piedad”, del dramaturgo estadounidense Reginald Rose.

El encuentro, que se desarrollará en el Salón de Actos de la Biblioteca Provincial de Huelva, estará moderado por Juan José Oña, especialista en artes escénicas, quien guiará el análisis y el debate sobre este clásico del teatro contemporáneo.

La actividad, que se celebra un lunes al mes, está abierta al público, aunque el aforo es limitado y se dará preferencia a los miembros del club.

“Doce hombres sin piedad” es una pieza clave del teatro judicial, que invita a reflexionar sobre la justicia, los prejuicios y la responsabilidad moral de los jurados. A través de un tenso diálogo entre doce hombres encerrados en una sala de deliberación, la obra plantea cuestiones éticas que siguen plenamente vigentes más de medio siglo después de su estreno.

Con iniciativas como esta, el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas busca fomentar la lectura y el análisis de textos teatrales, acercando las grandes obras del género al público onubense.