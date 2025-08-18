Claudia Suárez presenta en La Antilla su exposición “Protección solar para pieles sensibles”

La artista Claudia Suárez inaugurará mañana, 19 de agosto, su exposición “Protección solar para pieles sensibles” en el Centro Cultural “Los Álamos” de La Antilla. La cita tendrá lugar a las 22:00 horas y promete acercar al público escenas veraniegas inspiradas en la cultura popular y el imaginario andaluz.

La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de agosto, con un horario de 20:00 a 00:00 horas, todos los días. Según los organizadores, las obras de Suárez destacan por su frescura y colorido, ofreciendo una mirada singular sobre los ambientes y costumbres veraniegas de Andalucía que no dejarán indiferentes a los visitantes.

La exposición se presenta como una oportunidad para disfrutar del arte contemporáneo en un entorno cultural accesible, reforzando la programación artística veraniega de La Antilla y acercando la creatividad local al público general.