Cerca de un millar de visitantes redescubren la Pinacoteca Jorge Camacho de Almonte

Almonte cierra su primer curso tras la reapertura de la Pinacoteca Municipal Sala Jorge Camacho con un balance muy positivo: cerca de un millar de visitantes han recorrido sus salas y participado en una programación que ha convertido este espacio en una ventana abierta al arte, la cultura y la educación artística.

Los visitantes proceden tanto de la provincia y otras zonas de España —Huelva, Sevilla, Madrid, Cádiz, Badajoz, Almería, Granada, Jerez o Jaén— como de otros países como Francia, Alemania, Holanda, Portugal, Brasil, Colombia y Venezuela, confirmando el atractivo internacional del arte almonteño. La pinacoteca ha sido también escenario de numerosas actividades formativas, con especial participación de centros educativos como el IES La Ribera, el IES Doñana, el colegio Lope de Vega, la Escuela Oficial de Idiomas y la Escuela Municipal Arteando.

La exposición inaugural “Sueño Recurrente” del artista onubense Víctor Pulido, junto a la colección permanente del surrealista cubano Jorge Camacho, ha sido el eje de estas visitas, incluyendo recorridos guiados por el propio Pulido que han enriquecido la experiencia educativa. Desde el Ayuntamiento destacan que la pinacoteca no solo mide su éxito por la afluencia de público, sino por su capacidad de fomentar reflexión, identidad y desarrollo intelectual, especialmente entre los más jóvenes, y avanzan que ya se trabaja en la programación del próximo curso para consolidar su presencia en la vida cultural del municipio.