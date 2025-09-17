El Centro de Comunicación Jesús Hermida acoge la I Exposición Fotográfica del Río Tinto-Vía General

Huelva se prepara para recibir, a partir del lunes 22 de septiembre, la primera exposición fotográfica dedicada al Río Tinto-Vía General, organizada por la Asociación Amigos del Río Tinto-Vía General (AARTVG). La inauguración tendrá lugar a las 11:00 horas en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida.

La exposición, de carácter documental y artístico, incluye 52 fotografías de calidad profesional que muestran la histórica línea férrea que conectaba la Cuenca Minera de Riotinto con el puerto de Huelva, así como los paisajes naturales y la singular vegetación del río Tinto. La iniciativa conmemora los 150 años del ferrocarril minero de Riotinto y busca poner en valor el patrimonio cultural y natural de la provincia.

La muestra estará abierta hasta el 3 de octubre, con horario de 9:30 a 13:30 de lunes a viernes y las tardes de martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas. La inauguración contará con una visita guiada al centro gracias a la colaboración de la Asociación de la Prensa de Huelva.

Tras su estancia en la capital, la exposición viajará a otras localidades vinculadas al río Tinto y al ferrocarril minero, como La Palma del Condado, Berrocal, Nerva y El Campillo, con el objetivo de fomentar el turismo cultural y patrimonial en toda la provincia.