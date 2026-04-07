El Centro de la Comunicación Jesús Hermida acoge una exposición y la presentación de un libro sobre memoria y relaciones personales

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva acogerá en los próximos días dos actividades culturales organizadas con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Huelva, centradas en la memoria histórica y la narrativa contemporánea.

Por un lado, el espacio albergará desde el 9 de abril hasta el 8 de mayo la exposición ‘Adelaida’, una muestra que reconstruye la vida de Adelaida Martínez-Corera, una mujer que desafió las normas sociales entre finales del siglo XIX y principios del XX. La exposición combina fotografías de archivo, documentos históricos e imágenes creadas con inteligencia artificial para reflexionar sobre la memoria y la visibilidad de las mujeres olvidadas por la historia.

Además, el viernes 10 de abril a las 18:00 horas tendrá lugar la presentación del libro ‘1000 millas en mis zapatos’, de la periodista de TVE Guadalupe Sánchez. La obra propone un viaje de autodescubrimiento y relaciones personales, reinterpretando el clásico cuento de Cenicienta desde una perspectiva centrada en la amistad femenina.

Con estas iniciativas, el Centro de la Comunicación refuerza su programación cultural, ofreciendo propuestas que combinan historia, reflexión y literatura contemporánea abiertas al público.