El Centro de la Comunicación celebra los 150 años del teléfono con una exposición

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha inaugurado la exposición ‘Telefonía: una revolución imparable’, una propuesta que conmemora los 150 años de la invención del teléfono y que invita a realizar un viaje por la historia de una tecnología que transformó para siempre la forma de comunicarse de las personas.

La muestra, organizada por el propio centro y la Asociación de la Prensa de Huelva, permanecerá abierta al público hasta el próximo 26 de junio y forma parte de las actividades contempladas en el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Huelva y la Asociación de la Prensa.

Durante la inauguración, la concejala de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, destacó el valor divulgativo y educativo de la exposición, señalando que permite comprender la enorme transformación tecnológica experimentada desde la invención del teléfono hasta la actualidad.

Por su parte, la responsable de Telefónica en Andalucía Occidental, Blanca Sánchez, puso el acento en la dimensión humana de este avance, recordando que el teléfono ha servido durante décadas para acercar a las personas y reducir distancias, convirtiéndose en una herramienta fundamental para el desarrollo social y económico.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva, Aurora Smet, resaltó que esta iniciativa encaja plenamente con la vocación del Centro de la Comunicación Jesús Hermida de divulgar la historia de los medios y acercar a la ciudadanía el patrimonio relacionado con la comunicación.

La exposición ha sido posible gracias a la colaboración de la asociación Amig@s Telefónicos de Huelva, cuyos miembros han aportado una importante colección de piezas históricas. Entre los elementos más destacados figuran teléfonos de distintas épocas, documentos originales y una centralita de la primera mitad del siglo XX que permite conocer cómo funcionaban las primeras redes telefónicas.

Con esta iniciativa, el Centro de la Comunicación Jesús Hermida continúa apostando por la difusión del patrimonio histórico de la comunicación mediante actividades de carácter cultural y educativo dirigidas a todos los públicos.