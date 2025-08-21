El Castillo de Cortegana acoge una velada de música barroca para celebrar el cincuentenario de la Asociación Amigos del Castillo

El Castillo de Cortegana se convertirá hoy en el epicentro cultural de la Sierra con la celebración de un concierto de música barroca que servirá para conmemorar el cincuentenario de la Asociación Amigos del Castillo. La cita tendrá lugar en el Patio de Armas a partir de las 21.30 horas, en un entorno único que realzará la majestuosidad de la arquitectura y la riqueza sonora del Barroco.

El evento reunirá a vecinos y visitantes en una velada que promete ser inolvidable, no solo por la calidad musical, sino también por el valor simbólico de los cincuenta años de trabajo de la asociación en la conservación y puesta en valor del monumento.

La propuesta busca ofrecer una experiencia que trascienda lo artístico, combinando la elegancia de la música con la memoria histórica de uno de los enclaves más emblemáticos de la provincia. Con esta cita, el Castillo de Cortegana reafirma su papel como referente cultural de la Sierra de Huelva.