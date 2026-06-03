La Casa Colón dedica una sala a María Clauss y abre el Orgullo con ‘El Epentismo Ilustrado’

La Casa Colón ha inaugurado este miércoles la exposición ‘El Epentismo Ilustrado. Presencias de la cultura LGTBIQ+ en la Colección Olontia de Arte Contemporáneo’, una muestra que abre la programación cultural del Orgullo 2026 en Huelva y que permanecerá abierta al público hasta el próximo 25 de junio.

La jornada estuvo marcada además por el homenaje a la fotógrafa, periodista y activista cultural María Clauss, ya que la histórica Sala de los Brazos pasa a denominarse oficialmente Sala María Clauss, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su contribución a la vida cultural y social de la ciudad.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el concejal de Cultura, Nacho Molina; el presidente de la Fundación Olontia y comisario de la muestra, Pablo Sycet; familiares de María Clauss y numerosos representantes del ámbito cultural onubense.

Durante la inauguración, Miranda destacó que María Clauss “entendía la cultura como un espacio de libertad, de encuentro y de compromiso social” y recordó su implicación en numerosas causas vinculadas a la igualdad y la visibilidad de colectivos tradicionalmente silenciados.

La alcaldesa señaló además que el reconocimiento pretende convertirse en “un homenaje permanente a su legado, a su sensibilidad y a la huella imborrable que dejó en la vida cultural y humana de nuestra ciudad”.

Por su parte, Pablo Sycet celebró la decisión municipal y afirmó que la antigua Sala de los Brazos “pasará a ser ahora la sala de los abrazos”, en referencia a la capacidad de María Clauss y del también periodista Óscar Toro para crear vínculos humanos a través de la cultura.

Tras el homenaje quedó inaugurada la exposición El Epentismo Ilustrado, una propuesta que reúne obras de diferentes disciplinas artísticas relacionadas con la cultura LGTBIQ+ y que forma parte de la colaboración que desde hace años mantienen el Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Olontia.

La muestra toma su nombre de un término utilizado por Federico García Lorca y algunos miembros de la Generación del 27 para referirse de manera velada a la homosexualidad en una época marcada por la represión y la falta de visibilidad. A partir de esa idea, la exposición propone un recorrido por casi un siglo de creación artística vinculada a las diversidades afectivas y sexuales.

Entre las obras expuestas figuran piezas de pintura, fotografía, escultura, cerámica, poesía y obra gráfica de autores como Federico García Lorca, Luis Cernuda, Jaime Gil de Biedma, Carlos Berlanga, Guillermo Pérez Villalta, Juan Cobos Wilkins, David Trullo o Gregorio Prieto, entre otros creadores.

La exposición también incorpora documentos históricos y materiales vinculados al activismo LGTBIQ+, incluyendo carteles realizados durante la década de los setenta para movimientos de reivindicación de los derechos homosexuales.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huelva vuelve a apostar por incorporar la cultura a las actividades del Orgullo, utilizando el arte como herramienta de reflexión, memoria y defensa de la diversidad. La exposición podrá visitarse hasta el 25 de junio en la recién bautizada Sala María Clauss de la Casa Colón.