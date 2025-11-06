Carmen Fuentes llega a Huelva con una charla sobre el poder transformador del arte y la palabra

El Centro Andaluz de las Letras (CAL) trae a Huelva una nueva edición del programa Residencias Literarias de Andalucía, una iniciativa destinada a impulsar la creatividad de escritores y escritoras, así como a difundir su obra entre el público andaluz.

En esta ocasión, la protagonista será la escritora y especialista en artes escénicas Carmen Fuentes, Premio Federico García Lorca 2020 por su texto teatral Pandora (Esdrújula Ed.), quien ofrecerá la charla-taller “Narrativas para soñar un mundo que se transforma”.

El encuentro se celebrará el lunes 10 de noviembre de 2025, a las 19:00 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Provincial de Huelva, con entrada libre hasta completar aforo.

Fuentes propone una reflexión sobre el papel del arte en tiempos convulsos, reivindicando el teatro y la literatura como herramientas para imaginar nuevas realidades. “En un mundo saturado de noticias y dolor, el arte se convierte en un refugio y una fuente de transformación colectiva”, sostiene la autora, que invita a los asistentes a descubrir cómo las historias pueden cambiar nuestra mirada sobre la vida e inspirarnos a seguir adelante.

La actividad forma parte del compromiso del CAL con la promoción cultural y la creación contemporánea, acercando a Huelva voces que aportan nuevas perspectivas sobre el poder de la palabra y la imaginación.