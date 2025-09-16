Candón Rock regresa tras más de 20 años con un festival gratuito en la aldea beasina

La Diputación de Huelva ha acogido esta mañana la presentación del VI Festival Candón Rock, que tendrá lugar el próximo sábado 20 de septiembre en la aldea de Candón, en Beas. Al acto han asistido el diputado provincial Juan Daniel Romero; el alcalde de Beas, José Leñero; la concejala de las Aldeas, Arantxa Crespo; y representantes de la Asociación-Hermandad de San José Obrero de Candón, María Reposo Palanco Rabadán y Manolo López Rabadán.

Tras más de dos décadas sin celebrarse, el festival regresa gracias al impulso de la Hermandad y el apoyo del Plan Aldeas de la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Beas y diversos patrocinadores.

Juan Daniel Romero destacó que la recuperación de Candón Rock supone “un signo de identidad de Candón y una oportunidad para dar visibilidad a los grupos locales de rock”, además de promover la cultura musical en la provincia. Por su parte, el alcalde José Leñero subrayó que el festival es “una reivindicación ciudadana de los candoneros y candoneras” y recordó que, en sus orígenes, Candón Rock fue uno de los festivales de rock más destacados de Huelva.

Manolo López Rabadán, hermano mayor de la Hermandad, señaló que el festival se celebró originalmente entre 2000 y 2004 y que ahora, gracias al apoyo institucional y vecinal, “vuelve a ilusionar a la aldea con la música en directo”.

El cartel de esta edición incluye seis grupos y dos DJ, con presencia de bandas onubenses como La Killa, El Muerto, Orangután y Chicalapapa, además de La Regadera (Miranda de Ebro) e Itaca Band (Barcelona), junto a DJs de Berrocal.

El festival comenzará a las 17:00 horas y se prolongará hasta la madrugada, ofreciendo más de 12 horas de música ininterrumpida, con entrada gratuita para todos los asistentes.