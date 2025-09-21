Calañas celebra su II Concurso de Pintura al Aire Libre el 19 de octubre

El Ayuntamiento de Calañas ha convocado la segunda edición de su Concurso de Pintura al Aire Libre, que se celebrará el próximo 19 de octubre. La cita reunirá a artistas y aficionados para capturar la esencia del municipio y de Sotiel Coronada, en una jornada dedicada al arte y la creatividad.

Las inscripciones podrán realizarse entre las 9:00 y las 10:30 horas en el Antiguo Mercado de Abastos. Los participantes optarán a premios de 900, 300 y 200 euros, además de diplomas acreditativos. También se otorgará un premio local de 100 euros con diploma, destinado a reconocer el talento de los creadores de la zona.

Con este certamen, Calañas apuesta por la promoción cultural y la puesta en valor de su patrimonio natural y paisajístico, ofreciendo a vecinos y visitantes un día para disfrutar del arte al aire libre.