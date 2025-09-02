La Biblioteca Pública Provincial de Huelva inaugura el Club de Lectura de Cómic “Marco Macías”

La Biblioteca Pública Provincial de Huelva ha abierto el plazo de inscripción para el Club de Lectura de Cómic “Marco Macías”, una iniciativa dirigida a personas mayores de 18 años apasionadas por las viñetas y la novela gráfica. El club comenzará el viernes 17 de octubre de 2025 y se reunirá quincenalmente los viernes, bajo la coordinación de un monitor experto en cómic y novela gráfica.

Los participantes disfrutarán de un recorrido por distintos estilos y culturas, incluyendo tebeos, mangas y bande dessinée, abarcando géneros como humor, fantástico, histórico, superhéroes, ciencia ficción, terror y más. La iniciativa pretende ser un espacio de intercambio de ideas y debate, donde los lectores puedan compartir diferentes perspectivas sobre sus lecturas.

El número de plazas es limitado a 20 participantes, por lo que la inscripción previa es obligatoria, con el boletín disponible en el mostrador de información de la biblioteca. El plazo para apuntarse finalizará el 14 de octubre de 2025.

Con este nuevo club de lectura, la Biblioteca Pública Provincial busca fomentar la pasión por el cómic, incentivar la lectura crítica y crear un punto de encuentro para la comunidad lectora de Huelva, ofreciendo un espacio cultural dinámico y participativo.