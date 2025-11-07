La Biblioteca Provincial celebra una nueva sesión del Listening Club dedicada al jazz

La Biblioteca Provincial de Huelva acoge este sábado, 8 de noviembre, una nueva edición del Listening Club, una iniciativa que combina lectura y música para acercar al público al universo del jazz desde una perspectiva diferente y participativa.

La sesión, que dará comienzo a las 12:00 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca, ofrece entrada libre hasta completar aforo y estará moderada por Antonio y Rafa López, músicos y profesores del Instituto de Música Moderna y Jazz de Huelva.

El Listening Club propone una experiencia única en la que los asistentes escuchan una obra discográfica mientras leen fragmentos de un libro que contextualiza el género, el estilo o los artistas protagonistas. Se trata de un formato que busca fomentar la escucha activa, la reflexión cultural y el diálogo entre literatura y música.

Con este encuentro, la Biblioteca Provincial refuerza su compromiso con la divulgación cultural y el apoyo a las manifestaciones artísticas que enriquecen la vida cultural de Huelva, invitando a descubrir el jazz como un arte que se siente tanto con los oídos como con las palabras.