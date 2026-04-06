La Biblioteca Provincial del Estado en Huelva acogerá el próximo jueves 16 de abril la presentación del libro El país de la desmemoria: del genocidio franquista al silencio interminable, obra del periodista Juan Miguel Baquero publicada por Roca Editorial en 2025.

El encuentro, que tendrá lugar a las 19:00 horas en el salón de actos, se plantea como una cita para la reflexión en torno a la memoria histórica en España. Además de la presentación del libro, la sesión incluirá la proyección del documental Alcancías, dirigido por el propio autor, así como un coloquio posterior en el que el público podrá intercambiar impresiones con Baquero.

La Biblioteca Provincial acoge la presentación de ‘El país de la desmemoria’ de Juan Miguel Baquero

La obra aborda, desde un enfoque periodístico, la represión franquista y sus consecuencias, a través de testimonios, datos e investigaciones que ponen el foco en las víctimas y en la necesidad de profundizar en el conocimiento de este periodo. El autor plantea una mirada crítica sobre el tratamiento de la memoria histórica en España, subrayando la importancia de seguir investigando y reconociendo a quienes sufrieron la violencia del régimen.

La entrada será libre hasta completar aforo, en un acto que busca fomentar el diálogo y el análisis sobre la historia reciente, los derechos humanos y la necesidad de preservar la memoria colectiva.