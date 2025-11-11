Ayamonte se llena de arte con la II edición de ‘Flamenco Ayamonte’

El municipio de Ayamonte celebra estos días la II edición de ‘Flamenco Ayamonte’, una programación especial con motivo del Día del Flamenco, que incluye exposiciones, charlas y actuaciones abiertas al público.

El acto inaugural tuvo lugar con la presentación de la exposición “El color del baile flamenco”, una muestra cedida por el Instituto Andaluz del Flamenco que reúne una cuidada selección de fotografías de Paco Sánchez. Las imágenes, llenas de fuerza y emoción, capturan la esencia del baile flamenco a través de la elegancia, el movimiento y la pasión de sus intérpretes.

La exposición, que puede visitarse en la Casa Grande, da paso a otras actividades previstas dentro del programa. El viernes 14 de noviembre, el escritor y activista cultural Antonio Manuel ofrecerá la charla “El flamenco y el alma de Andalucía” a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El domingo 16, coincidiendo con la conmemoración oficial del Día del Flamenco, el Teatro Cardenio acogerá el concierto de Vicente Redondo ‘El Peca’, a las 19:00 horas, también con entrada gratuita.

Con esta programación, Ayamonte reafirma su compromiso con la difusión y el reconocimiento del flamenco como una de las expresiones culturales más importantes de Andalucía, llenando la ciudad de arte, compás y emoción.