El Ateneo de Sevilla celebra el 111 aniversario de Platero y yo con la exposición “Platero y El Rocío”

El Ateneo de Sevilla acoge desde hoy y hasta el 21 de noviembre de 2025 la exposición “Platero y El Rocío”, organizada con motivo del 111 aniversario de la publicación de la emblemática obra de Juan Ramón Jiménez.

La muestra, que se instala en la Sala de Exposiciones del Ateneo (Calle Orfila, nº 7), incluye 24 lecturas seleccionadas que acercan al público a la riqueza literaria y poética de la obra del Nobel onubense. Se trata de un recorrido que combina la magia de Platero con la tradición del Rocío, ofreciendo una experiencia cultural y sensorial única.

El horario de visita será de 10:00 a 13:30 horas por la mañana y de 17:30 a 20:30 horas por la tarde, permitiendo a los visitantes disfrutar de la exposición en distintos momentos del día.

Esta iniciativa se suma a los actos de homenaje que cada año celebran la figura de Juan Ramón Jiménez, ofreciendo a sevillanos y visitantes la oportunidad de acercarse a la literatura y la memoria de uno de los grandes referentes de la poesía española del siglo XX.