‘Un asesino que lee historias de amor’, la nueva novela de Félix Amador

El autor moguereño Félix Amador publica su nueva novela, ‘Un asesino que lee historias de amor’, a través de Pábilo Editorial. La obra combina misterio, suspense y pasión por los libros, narrando la historia de un pistolero con un particular sentido de la justicia y de Alicia, una joven acosada en una editorial que intenta descubrir su identidad.

Con 340 páginas, la novela se desarrolla en un Madrid expectante ante la llegada del Efecto 2000 y rinde homenaje a la literatura policiaca española y a quienes buscan respuestas en los libros.

El libro está disponible en librerías de toda España, en la plataforma Todos tus libros y en la web de Pábilo Editorial. Será presentado el 23 de octubre en la Feria del Libro de Huelva, que se celebra del 17 al 26 de octubre en la Plaza de las Monjas, tras lo cual el autor iniciará una ronda de eventos para dar a conocer la obra.

Félix Amador (Moguer, 1965) es novelista, dramaturgo, poeta, traductor y músico, con una amplia trayectoria en narrativa, teatro y relatos premiados a nivel nacional.