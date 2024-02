Urbanismo acelera el plan San Antonio-Montija con el Dictamen favorable del Pleno

Acelerón del Pleno del Ayuntamiento de Huelva, con el respaldo de PP y VOX, al desarrollo urbanístico en la zona de San Antonio-Montija. Un dictamen que busca aprovechar el suelo disponible para viviendas y otros proyectos ahora que la construcción va bien.

La aprobación definitiva del Plan Parcial San Antonio-Montija permitirá a la ciudad ganar más de 280 hectáreas para su desarrollo urbanístico. Se trata de “aprovechar la enorme de oportunidad de crecimiento que tiene ante sí la ciudad. Construimos la Huelva de las oportunidades”, ha destacado el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias.

El dictamen relativo a San Antonio-Montija fue aprobado con los votos favorables del equipo de Gobierno y Vox, mientras que Grupo Mixto y PSOE se han opuesto.

No hay que olvidar que el Plan Parcial contempla la construcción de más de 3.600 viviendas, un millar de ellas de protección oficial.

El proyecto permitirá además desdoblar la carretera de San Juan, construir un acceso al Infanta Elena desde la A-49 al tiempo de crear conexiones directas con la nueva zona de expansión y generar amplias zonas verdes, así como dotacionales para mejorar los servicios públicos de Huelva.

Arias ha agradecido “el enorme trabajo de los técnicos de Urbanismo que en siete meses ha permitido desbloquear un proyecto que ha estado ocho años paralizado por el anterior equipo de Gobierno”.

El pleno del Ayuntamiento de Huelva ha ratificado de forma unánime mediante la lectura de una declaración institucional a cargo de la alcaldesa Pilar Miranda el manifiesto firmado por los ayuntamientos de Faro, Huelva y Sevilla el pasado 13 de febrero, por el que se reclama la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad que una las tres ciudades. De este modo, el consistorio ratifica su posición firme en la reivindicación de una infraestructura esencial para el desarrollo socioeconómico de la provincia onubense.

La corporación al completo ha guardado un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas del incendio de Valencia así como por la dirigente socialista, Elena Ruiz.

Minuto silencio por las víctimas de Valencia y en recuerdo de la socialista Elena Ruiz

Como ha destacado Miranda, “la vertebración de las regiones, especialmente periféricas como es el caso, es una de las prioridades territoriales de la Unión Europea. La filosofía comunitaria defiende que territorios vecinos pertenecientes a países diferentes avancen en la cooperación transfronteriza estratégicamente desarrollada y orientada. Es por ello que la reivindicación de una línea de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla debe contar con el apoyo político y financiero de la Unión Europea, pero debe ser reclamada, defendida e impulsada desde su origen por los gobiernos”.

La declaración contempla exigir a las administraciones nacionales y continentales “un compromiso inequívoco en el desarrollo de una línea de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla”, ha continuado la alcaldesa. Junto a ello, los ayuntamientos piden a los gobiernos de ambas naciones “que trasladen a la Unión Europea la necesidad de unir mediante un corredor ferroviario el Algarve con Andalucía, a defender su inclusión como obra prioritaria en la Red Transeuropea de Transportes y a dotar de los fondos necesarios para el inicio de los trabajos previos”.

El orden del día contemplaba además una segunda declaración institucional de apoyo al proyecto de conexión de los Puertos Colombinos que promueve la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Palos, Moguer, San Juan del Puerto y la propia capital. El escrito ha sido leído por el historiador David González Cruz.

El Pleno ha aprobado por mayoría absoluta, con el único voto en contra de Vox, la moción presentada por el equipo de Gobierno con motivo del Día Mundial de la Mujer en apoyo a la mujer y la lucha por la igualdad plena. El mismo contempla reforzar el compromiso institucional por la igualdad de género y en contra de las violencias machistas, con el desarrollo de las medidas contempladas en el Plan Local de Igualdad, apoyar las acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8M facilitando con medios materiales, personales y de difusión las actividades y actos que convoquen las asociaciones y colectivos de mujeres en el 8 de marzo y continuar promoviendo el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre cualquier ámbito de su vida. Junto a ello contempla un firme y absoluto compromiso con la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad contra la lucha de la violencia de género, en especial reconocimiento a nuestro equipo local, grupo Hipatia.

Igualmente, el Ayuntamiento se compromete “a promocionar y reforzar el apoyo institucional a todas aquellas asociaciones que velen por los derechos de las mujeres”. Por ello, “hay que pedir a todas las administraciones públicas un compromiso real y efectivo con las políticas que estimulen la promoción de la autonomía personal de todas las mujeres”. Asimismo, “es esencial promover acciones específicas y efectivas para que ninguna mujer pueda ser estigmatizada y excluida por cualquier condición personal ya sea de raza, religión, nacionalidad, sexualidad o discapacidad”.

El Ayuntamiento considera además esencial apoyar y reconocer la labor de las trabajadoras del área de Igualdad de este Ayuntamiento, “por su profesionalidad y espíritu de compromiso”.

Intervención de la alcaldesa, Pilar Miranda, por el 8M

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha intervenido al término del debate sobre las mociones relativas al 8M. La regidora onubense ha hablado “como alcaldesa, pero sobre todo como mujer. Como la primera alcaldesa en la historia de esta ciudad, como una mujer que ha trabajado muy duro a lo largo de su vida para cumplir sus sueños. Una alcaldesa que cada día renueva su ilusión por construir una Huelva mejor, llena de oportunidades y en la cada una de sus vecinas y sus vecinos tengan los mismos derechos”.

Ha recordado que “a lo largo de mi vida profesional he tenido que afrontar importantes retos en escenarios no siempre sencillos. Por eso no consiento que nadie me dé lecciones ni se arrogue la bandera de los derechos de la mujer”. Por ello, “el 8 de marzo no es de nadie. No es un día para hacer política. Es un día de todas y todos. Es una jornada reivindicativa en la que nosotras como mujeres con responsabilidades públicas debemos dar voz a quienes no la tienen. Es una jornada en la que celebramos juntas nuestros derechos y luchamos por la igualdad y por un mundo más justo”.

El 8M “es una jornada en la que honramos los logros de todas las luchadoras que nos han precedido a lo largo de la historia. De nuestras madres, de nuestras abuelas. En recuerdo a ellas debemos estar a la altura. Es momento de reflexionar sobre los grandes logros alcanzados en las últimas décadas, pero también para afrontar con ilusión la construcción de un futuro con igualdad de oportunidades para todas”.

Para lograrlo “es esencial permanecer unidas y unidos, con el foco en lo realmente importante sin más intereses ni ruido que lejos de ayudar solo sirven para debilitar una lucha justa de millones de mujeres en todo el mundo”.

Mociones de la oposición

En cuanto a las mociones presentadas por la oposición, el grupo Mixto ha obtenido el apoyo unánime del pleno a su propuesta de revisión y mejora del Parkour Park del Parque Moret. Además, la propuesta de mejora de las condiciones de trabajo de la Policía Local salió adelante con el voto favorable de todos los grupos municipales y la abstención del grupo Mixto.

Pleno municipal

Iniciativas del PSOE

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado el “bloqueo” ejercido por equipo de Gobierno del PP y Vox para recuperar la Concejalía de Igualdad que Pilar Miranda decidió eliminar a su llegada a la Alcaldía “como parte del pacto de investidura con el partido de ultraderecha”.

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores, ha lamentado que el PP “haya elegido a Vox antes que los derechos de las mujeres” y que “juntos hayan impedido que este Ayuntamiento cuente de nuevo con una Concejalía de Igualdad con entidad propia”. “Es vergonzoso que Huelva esté en la lista negra de ayuntamientos que eliminaron esta concejalía tras las elecciones del 28 de mayo”, ha indicado.

Ante esta situación, la dirigente del PSOE ha rechazado “la tibieza de la alcaldesa ante un asunto tan importante como es la igualdad”. Para la socialista, “Pilar Miranda ha cedido una vez más ante el Vox, que niega la existencia de la violencia de género”. Por ello, “es más importante que nunca seguir reivindicando los derechos de las mujeres y salir a la calle este 8 de Marzo”.

Rechazo a retomar la rehabilitación de viviendas

Por otro lado, desde el PSOE han denunciado que los socios de investidura, PP y Vox, también han rechazado la reanudación inmediata de las obras de rehabilitación de las viviendas municipales en la Navidad y Pérez Cubillas. El grupo socialista solicitaba en su moción que se ponga en marcha de nuevo el Programa de rehabilitación de Viviendas Municipales, pero no ha salido adelante por el voto negativo del PP y la abstención de Vox.

Se trata de diez viviendas sociales que estaban siendo sometidas a una reforma integral y cuyos trabajos se detuvieron a finales del mes de junio de 2023. Desde entonces, ocho meses después, “Pilar Miranda no ha tenido a bien reiniciar esas reformas y las familias están sufriendo una incertidumbre insoportable”, han criticado los socialistas.

En las últimas semanas, el Grupo Municipal Socialista ha visitado a los vecinos afectados por estas obras que se han dejado a medias y se han encontrado “una imagen dantesca”, con los interiores de las casas demolidos y todo lleno de escombros y de basura después de ocho meses de abandono, con las estructuras de las casas al descubierto recibiendo la lluvia directamente sin protección y con las familias que llevan décadas viviendo allí, desesperadas”.

Sin embargo, “mucho nos tememos que la inacción del equipo de Gobierno seguirá marcando el destino de todas estas personas”. Ni han hecho nada para retomar las obras y no parece que estén por la labor”, han subrayado.

Mónica Rossi en el pleno

Mocíon de La Izquierda

La portavoz de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa) en el Ayuntamiento de la capital onubense, Mónica Rossi, ha lamentado este lunes el “postureo” y la falta de compromiso del PP de Huelva con la igualdad, liderado por Pilar Miranda, que se ha materializado en la negación a compromisos concretos planteados en la moción por el Grupo Municipal de la Izquierda de Huelva”.

Según ha explicado Rossi, en la iniciativa, se pedía el apoyo a las actividades del 8 de marzo, organizadas en Huelva, además de que se solicitaba un incremento del presupuesto para el Plan Local de Igualdad ya que “con dinero sobre la mesa es donde verdaderamente se ve quién apuesta y no por la Igualdad”.

Rossi ha indicado que mientras a entidades religiosas se le ha subido el presupuesto en 100.000 euros, al plan Local de Igualdad se le han recortado 15.000 euros.

En la iniciativa se solicitaba que se aumentara la dotación presupuestaria en 50.000 euros para que pasara de 50.000 a 100.000, es decir, “la mitad de la subida a las entidades religiosas”, pero el “tándem PP-Vox lo ha rechazado”.

Del mismo modo, Rossi ha indicado que en la propuesta “traíamos la puesta en marcha del Servicio Municipal de Cuidados, aprobado en 2020 con el apoyo del Partido Popular en aquel momento, así como la elaboración del plan de Conciliación para trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento aprobado en Abril de 2023 también con el voto a favor del Partido Popular”, por lo que entiende que este rechazo “solo responde al postureo del PP con las políticas de feminismo ya que apoyan estas propuestas cuando están en la oposición, pero las dejan de lado cuando toca gobernar”.

Buenas noticias para el Parkour en Huelva

Por otro lado, la propuesta a pleno para la mejora del Parkour Park del Parque Moret ha recibido el apoyo unánime de todos los grupos políticos por lo que el Ayuntamiento de Huelva se compromete a estudiar con los usuarios las mejoras pertinentes especialmente en materia de seguridad ya que, a día de hoy, el recinto es “un auténtico peligro para los que practican esta actividad”.

Rossi ha agradecido al resto de grupos municipales el apoyo a esta iniciativa que permitirá reactivar con “condiciones dignas” un deporte en el que “Huelva y Andalucía están camino de ser una potencia” y que este mismo año se estrenará en los Juegos Olímpicos.

Moción de VOX

El Grupo Municipal VOX ha conseguido el respaldo mayoritario del Pleno del Ayuntamiento de Huelva, con los votos a favor de PP y PSOE y la abstención de IU, para paliar las carencias de la Policía Local y desbloquear la RPT.

Según ha recordado el portavoz de VOX en el Consistorio, Wenceslao Font, “hace justo tres años que en el Pleno se aprobó, con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Adelante, nuestra moción para paliar las carencias de medios materiales y humanos de la Policía Local”.

Dicha propuesta de dictamen solicitaba que se agilizase la primera oferta de empleo, mostrando el compromiso a incorporar en los presupuestos municipales de los próximos años nuevas ofertas para ir dando cumplimiento a la directriz de la Unión Europea que establece la referencia de 1,8 policías locales por cada 1.000 habitantes.

El Grupo Municipal VOX también pidió entonces la puesta en marcha de un plan completo de renovación de la flota, ya fuera por el procedimiento de renting o bien por adquisición, priorizando la dotación urgente de un furgón de atestados; así como el aumento de la inversión destinada a la uniformidad de los agentes, ya que las partidas destinadas a tal fin en los últimos años han sido insuficientes.

“Tres años después, es evidente que las demandas que nuestra Policía Local viene reclamando desde hace mucho tiempo no han sido atendidas, añadiéndose además las necesidades de una formación cada vez más especializada así como de asegurar la seguridad de los agentes”, ha expuesto el concejal.

Además, Wenceslao Font ha querido que desde el Pleno se traslade “el más sentido pésame a las familias de los dos guardias civiles vilmente asesinados recientemente en Barbate a manos de delincuentes dedicados al tráfico de drogas”.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Municipal VOX, María López, ha lamentado que los grupos hayan votado en contra de denunciar las “catastróficas consecuencias” que ha tenido el Pacto Verde Europeo para los intereses nacionales y en defensa de la agricultura española. Tal y como ha indicado la edil, uno de los objetivos de esta propuesta era “promover, en el ámbito de las competencias municipales, e instar a todas las Administraciones Públicas a la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad”.