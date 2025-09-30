Los trabajadores de Duro Felguera inician movilizaciones ante el cierre de una caldera de ENCE en Huelva

Los 52 trabajadores de Duro Felguera Biomasa Huelva han iniciado este lunes un calendario de movilizaciones en protesta por la falta de información y la incertidumbre generada por el inminente cierre de una de las calderas del grupo ENCE en la provincia.

El colectivo denuncia que la ausencia de comunicación oficial por parte de la empresa ha generado gran preocupación entre la plantilla, que teme por la continuidad de la actividad y la estabilidad de sus empleos. Los representantes de los trabajadores recordaron que llevan 13 años vinculados a este centro, único lugar de trabajo para muchos, y reclamaron ser incluidos en las negociaciones sobre el futuro del complejo industrial.

“Los trabajadores no podemos permanecer en silencio ante una situación que pone en riesgo nuestros puestos de trabajo y el futuro de muchas familias en Huelva. Pedimos claridad, diálogo y que se nos tenga en cuenta en las negociaciones”, señalaron.

Las movilizaciones se mantendrán de forma indefinida hasta obtener respuestas concretas y soluciones que garanticen la estabilidad laboral. Fuentes sindicales advierten de que, de no producirse avances, podría desencadenarse una huelga indefinida.

La primera concentración tuvo lugar este lunes a las puertas del complejo industrial de Magnon, propiedad del grupo ENCE, donde los trabajadores expresaron su rechazo y reclamaron mayor transparencia en las decisiones sobre el futuro de la planta.