Satisfacción por el reconocimiento medioambiental al Puerto de Huelva

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, y la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, han valorado positivamente el premio internacional ‘Working with Nature’ ciclo (2019-2024), concedido recientemente al Puerto onubense por la Asociación Mundial para las Infraestructuras de la Navegación (PIANC, The World Association for Waterborne Transport Infraestructure) durante la celebración del 35 Congreso Mundial de esta asociación en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Este galardón, otorgado al proyecto ‘Recuperación de hábitat, uso beneficioso de los dragados y bio-herramientas’ premia el modelo de gestión de los dragados del Puerto de Huelva al aportar beneficios medioambientales al entorno.

El presidente del Puerto de Huelva ha agradecido a la alcaldesa de la ciudad su visita y felicitación por “un galardón muy importante, fruto de la estrategia medioambiental iniciada bajo su presidencia en el Puerto onubense, que ha conllevado que se valore internacionalmente el equilibrio alcanzado como puerto industrial con los espacios protegidos del entorno donde habitan más de 250 especies de aves, y entre los que destaca el Paraje Natural Marismas del Odiel, Reserva de la Biosfera,”. Alberto Santana ha felicitado a los técnicos del Puerto de Huelva por el trabajo realizado. Asimismo, Santana ha destacado que “para nosotros es muy importante compartir este galardón con el Ayuntamiento para continuar trabajando en esta línea en beneficio de los ciudadanos”.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva ha trasladado la enhorabuena a los técnicos del Puerto de Huelva y a su presidente. Igualmente, ha manifestado que “esta estrategia ambiental ha consistido en implementar unas técnicas que hacen posible que los dragados contribuyan a mejorar el ecosistema de nuestro entorno. En Huelva tenemos un puerto de estuario en el que conviven distintos espacios naturales y hemos logrado alcanzar un equilibrio con prácticas como ésta, reconocida mundialmente. Por tanto, estamos muy satisfechos con los resultados para la ciudad y por esta razón, continuaremos trabajando en estrecha colaboración”.

Este reconocimiento avala el novedoso proyecto de recuperación de hábitats y aves marinas que lleva a cabo el Puerto de Huelva mediante el uso beneficioso de dragados y bio-herramientas.

El objetivo se centra en potenciar la conectividad ecológica en el estuario del Puerto de Huelva mediante dos acciones. Por un lado, a través del confinamiento de los materiales de dragado para crear nuevos espacios de alto valor e impedir que continúen al océano, y por otro, la recuperación de funciones ecológicas en otros lugares mediante su retirada y posterior restauración.