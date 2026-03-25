El Puerto amplía la terminal del Muelle Sur con una tercera vía ferroviaria

El Puerto de Huelva avanza en la mejora de sus infraestructuras logísticas con la ampliación de la terminal ferroviaria del Muelle Sur, donde ya se ejecutan las obras para la construcción de una tercera vía que permitirá la implantación del servicio de Autopistas Ferroviarias.

El proyecto, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGeneration EU), comenzó en marzo de 2025 y está siendo desarrollado por la empresa Asch Infraestructuras y Servicios.

La actuación contempla la creación de una nueva vía de 1.211 metros de longitud, así como la ampliación de la plataforma existente, que sumará más de 15.000 metros cuadrados adicionales a los ya 33.750 metros cuadrados con los que cuenta actualmente la terminal.

Además, las obras incluyen la modernización de los sistemas de seguridad, señalización, drenaje e iluminación, con el objetivo de mejorar la operatividad y la eficiencia de las instalaciones.

La terminal ferroviaria del Muelle Sur está diseñada para acoger trenes de hasta 750 metros y mantiene conexiones regulares para el transporte de mercancías con distintos puntos estratégicos, como Madrid —a través de Abroñigal y Fuenlabrada— y Sevilla, mediante el nodo logístico de Majarabique.

Con esta ampliación, el Puerto de Huelva refuerza su capacidad para el transporte ferroviario de mercancías y da un paso más en su apuesta por un modelo logístico más sostenible, competitivo y adaptado a las nuevas demandas del sector.