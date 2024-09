Las prisas del Ayuntamiento por la llegada de Pablo Comas afloran en el 'Recre'

Las prisas comienzan a aflorar en el Recreativo y su gran propietario, el Ayuntamiento de Huelva. El, de momento, titubeante comienzo en liga agrava el nerviosismo. El pulso entre el Consistorio y Pablo Comas, que no tiene ninguna prisa, parece no afectar a la afición que confía, como siempre en que el Ayuntamiento 'salvará' al Recre. Pero el tiempo, el crédito y el dinero se acaban.

El Ayuntamiento de Huelva solicitará a la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la ampliación de la protección que actualmente tiene el Real Club Recreativo de Huelva como BIC. El consistorio llevará al próximo pleno del 25 de septiembre la propuesta para ser debatida y votada por todos los grupos con representación. Así lo ha anunciado el segundo teniente de alcalde y concejal de Economía, Francisco Muñoz, quien previamente ha mantenido un encuentro con los portavoces del resto de formaciones políticas porque “el Recre es de todos y en su defensa no hay bandos ni intereses. Por eso se lo hemos trasladado y esperamos contar con el apoyo de todos ellos”.

Francisco Muñoz

La propuesta tras pasar por el pleno y si es aprobada por éste se trasladará a la consejería de Cultura “quien hace la catalogación de BIC para que proteja la propia forma social de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y que dote de toda la seguridad jurídica posible al Recreativo ante cualquier contingencia que pudiera venir en próximas fechas”.

Es una medida en la que el Ayuntamiento lleva meses trabajando como tercera vía más allá de la judicial o la posibilidad de un acuerdo de compra por parte de Gildoy España con un tercero que es por la sentencia recurrida de enero quien tiene la posibilidad de hacerlo.

Para ello se ha encargado un informe jurídico externo que avala el paso iniciado. Muñoz considera que “éste es el momento idóneo para avanzar en este punto porque se va a acercando la admisión o negativa del recurso de casación y tampoco está habiendo compradores”.

La sentencia que anulaba la expropiación de 2016 consideraba que “las acciones no estaban bien protegidas”, algo que pretende resolverse como garantía de futuro ante cualquier contingencia. Esta tercera vía “no afectará a la trayectoria judicial del club con los recursos presentados ni tampoco a la de la posible venta si aparece un comprador solvente”.

Francisco Muñoz ha reflexionado sobre la protección como BIC del Decano que “el fin verdadero de declarar al club como BIC no es tener los trofeos y unos legajos, sino mantener siempre a la entidad y la protección actual puede resultar insuficiente”. Por ello, independientemente del resultado de la vía judicial o de una posible venta, “si se da otra vez una circunstancia parecida a la que ya pasamos, queremos tener elementos de protección. Este es el máximo escudo de protección que la ley permite”.

Apoyo al consejo de administración

Francisco Muñoz ha tenido palabras de apoyo a los miembros del consejo de administración y al presidente Jesús Vázquez, a quien ha agradecido “seguir al frente en un momento my complicado, en una situación tediosa para los onubenses y recreativistas y es terriblemente difícil para los miembros del consejo de administración porque tienen mucha incertidumbre y eso es negativo”. Junto a ellos, se ha acordado de “Manolo Zambrano, José Antonio Sotomayor y Jesús Vázquez porque todos los que han estado al frente del Recre en esta etapa lo han dado todo de la mejor manera posible por el bien del club”. De la situación actual, recuerda que “desde enero estamos en precario y en una situación de provisionalidad, y ahora hay empresas que no apuestan porque el club está inestable y no sabe quién va a estar mañana”·