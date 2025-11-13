Orden de alejamiento para un paciente que agredió a una médica en Huelva

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha dictado una medida cautelar de alejamiento contra M.J.V.L., un paciente acusado de agredir a una médica en plena calle mientras la profesional estaba acompañada de su hija, menor de edad. La resolución establece que el acusado no podrá acercarse a menos de 200 metros de la víctima ni de su hija, ni en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuenten.

La prohibición incluye toda forma de comunicación, ya sea directa o a través de terceros, mensajes de texto o internet, y permanecerá vigente hasta que se dicte una resolución firme en el procedimiento penal por presuntos delitos de atentado a la autoridad y lesiones.

El agresor, que padece una enfermedad psiquiátrica y se encuentra en proceso de incapacitación, estaba ingresado en un centro asistencial de Málaga debido a su situación inestable. La medida se aplicará una vez reciba el alta médica.

El juez argumenta la decisión por existir una situación objetiva de riesgo, valorando el parte de lesiones y la “gravedad de lo ocurrido”, especialmente tras constatar que el acusado se había acercado a las inmediaciones del domicilio de la médica en días posteriores a la agresión, generando temor en la familia.

El incumplimiento de estas medidas podría derivar en mayores limitaciones de libertad y posibles responsabilidades penales por desobediencia a la autoridad judicial. La médica, respaldada por el Colegio de Médicos, denunció los hechos ante la policía y el juzgado, lo que ha permitido que se adopten estas medidas de protección.