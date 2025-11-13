La Junta adjudica la rehabilitación de 207 viviendas públicas en Huelva por 1,5 millones

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha adjudicado por 1,5 millones de euros las obras de rehabilitación de tres edificios con 207 viviendas públicas en régimen de alquilersituados en la calle Valparaíso del barrio de La Orden, en Huelva.

La empresa Construcciones Rascón llevará a cabo los trabajos, con una duración estimada de ocho meses, en el marco de una actuación considerada “Operación de Importancia Estratégica”, cofinanciada por el Programa Feder Andalucía 2021-2027.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, destacó que la intervención tiene “finalidad social”, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias residentes mediante la rehabilitación de fachadas, cubiertas y zonas comunes. Díaz subrayó también que estas actuaciones forman parte del impulso del Gobierno de Juanma Moreno para renovar el parque público residencial.

Entre las labores previstas se incluyen la reparación de fachadas, recrecido de perfiles de balcones, ejecución de nuevos peldaños y restauración de elementos deteriorados, así como la sustitución de carpinterías de puertas y ventanas en zonas comunes por otras de aluminio lacado con acristalamiento y la instalación de nuevas barandillas en los balcones. Además, se pintarán las fachadas, patios interiores y carpinterías metálicas de los tres edificios.

Con esta intervención, la Junta busca garantizar mayor sostenibilidad, confort y seguridad en estas viviendas públicas, consolidando el compromiso con las familias que residen en el barrio de La Orden.