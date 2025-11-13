La campaña ‘Conduce tu futuro’ conciencia a los jóvenes de Huelva sobre los riesgos de la conducción imprudente

La Consejería de Salud y Consumo, a través de IAVANTE de la Fundación Progreso y Salud, ha desarrollado hoy en Huelva la campaña ‘Conduce tu futuro’, una iniciativa dirigida a estudiantes de Secundaria y Bachillerato para sensibilizar sobre los riesgos de una conducción imprudente y fomentar decisiones seguras al volante.

El evento tuvo lugar en el IES La Rábida, en la capital onubense, con la participación de la delegada territorial, Manuela María Caro López, y del delegado de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano García.

Los alumnos participaron en un circuito interactivo de cuatro estaciones, donde pudieron conocer las causas más frecuentes de los accidentes, observar la actuación de los equipos de emergencia, aprender maniobras básicas de asistencia y comprender las consecuencias físicas y emocionales derivadas de los siniestros.

En la actividad colaboraron enfermeras escolares, profesionales del 061, bomberos, policías locales y médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, mostrando el proceso completo de atención tras un accidente. La jornada concluyó con el testimonio de una persona con lesión medular, víctima de un accidente de tráfico, que compartió su experiencia para reforzar la importancia de la prevención y la responsabilidad al conducir.

Esta acción forma parte de una programación que se está realizando en los centros educativos de las ocho provincias andaluzas, con el objetivo de llegar a los jóvenes en su entorno escolar y generar un impacto real en sus hábitos de conducción.