Moeve recibe la Medalla de Honor de la Cámara de Comercio de Huelva por sus 60 años de compromiso con la provincia

La Cámara de Comercio de Huelva ha reconocido a Moeve con su Medalla de Honor por su contribución económica y social a la provincia y Andalucía durante seis décadas, así como por sus nuevos proyectos de futuro. El consejero delegado de la compañía, Maarten Wetselaar, recibió la distinción de manos del presidente de la Cámara, Daniel Toscano, y del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, en el marco de ‘La Noche de la Economía’, celebrada en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del Campus de La Merced.

Wetselaar destacó que el galardón no solo refleja los 60 años de historia de Moeve en Huelva, sino también la apuesta de la compañía por los próximos 60 años, con proyectos que impulsan la innovación, el empleo de calidad y la transición energética. Entre estos destacan la nueva planta IPA, la planta de biocombustibles de segunda generación y el desarrollo del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que busca posicionar a Andalucía como referente europeo en energías sostenibles.

El director del Parque Energético ‘La Rábida’, Jorge Acitores, subrayó que el valor de estos 60 años reside en la transformación actual de la compañía y en su compromiso con las personas, afirmando que “Moeve no produce energía, desarrolla personas que son las que producen la energía que consumimos”.

El acto contó con la presencia de autoridades y representantes institucionales, incluyendo a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romeros, la subdelegada del Gobierno, María José Rico, y el presidente de la Diputación, David Toscano. Paradela destacó la magnitud de la transformación industrial de Moeve, asegurando que su estrategia Positive Motion permitirá que más del 50 % del negocio de la compañía provenga de actividades sostenibles para 2030.

Con inversiones que superan los 6.000 millones de euros en la provincia, Moeve reafirma su papel como motor económico y referente de innovación industrial en Huelva y Andalucía.