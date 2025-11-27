El Puerto habilita más de 300 plazas de aparcamiento gratuitas junto al Muelle de la Compañía Río Tinto

El Puerto de Huelva ha puesto a disposición de la ciudadanía una nueva zona de aparcamientos junto al Muelle de la Compañía Río Tinto, con motivo del encendido del alumbrado navideño y el inicio de las Fiestas Navideñas. La superficie, de 9.100 metros cuadrados, cuenta con más de 300 plazas, incluyendo once reservadas para personas con movilidad reducida, delimitadas sobre zahorra artificial y hormigón.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, visitaron las instalaciones para supervisar su apertura. Santana destacó que el aparcamiento se ha habilitado de manera “ágil y dinámica” y estará operativo de manera gratuita hasta que se ejecuten las obras de soterramiento de la Avenida de Hispanoamérica.

Por su parte, la alcaldesa Pilar Miranda resaltó la colaboración entre el Puerto y el Ayuntamiento, subrayando que la medida busca facilitar el acceso al centro de la ciudad en unas fechas de gran afluencia, así como compensar la reducción de plazas causada por las obras de la Plaza Mayor. Miranda agradeció la rápida respuesta del Puerto y destacó que este nuevo espacio contribuirá al crecimiento económico de la ciudad.

Antonio Gemio, presidente de Huelva Comercio, valoró positivamente la iniciativa, afirmando que permitirá a los comerciantes invitar a los ciudadanos a visitar el centro y favorecer el consumo durante la campaña navideña.

El aparcamiento ofrecerá una solución temporal a la escasez de plazas en el centro de Huelva durante estas fechas festivas y estará disponible hasta el inicio de las obras de soterramiento.