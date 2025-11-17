Macarena Gutiérrez protagoniza el Club Cámara Huelva con la conferencia ‘Metales para un futuro sostenible’
La consejera delegada de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, ha sido la protagonista de una nueva edición del Club Cámara Huelva, donde abordó la importancia de la minería metálica andaluza y proyectos de economía circular como CirCular. La iniciativa permitirá recuperar metales esenciales de residuos electrónicos, reforzando el liderazgo de Huelva en sostenibilidad industrial y posicionando a la región como nodo clave en cadenas de suministro europeas.
Con una inversión superior a 450 millones de euros y la creación de 350 empleos directos e indirectos, la planta, única en el sur de Europa, procesará hasta 60.000 toneladas anuales de residuos eléctricos y electrónicos, aplicando tecnología de última generación y altos estándares medioambientales. El acto concluyó con un coloquio sobre el papel de la industria onubense en la transición hacia un modelo más sostenible y competitivo.