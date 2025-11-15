El Ayuntamiento presenta NaturJoven 2025: música, naturaleza y arte en el Parque Moret

El próximo sábado 22 de noviembre, el Ayuntamiento de Huelva, a través del Área de Juventud, estrena el festival NaturJoven 2025, una cita que une música, arte y sostenibilidad en el incomparable entorno Parque Moret. El evento, de entrada libre y gratuita, se desarrollará entre las 12:00 y las 19:00 horas, en las proximidades del Aula de la Naturaleza, con entrada por el acceso situado en la esquina de la avenida Santa Marta y la avenida de la Cinta.

Durante toda la jornada, el pulmón verde de la ciudad se llenará de ritmo y buen ambiente con un fantástico cartel de conciertos que reúne a artistas de estilos muy diversos como Héctor Guerra, Andrés Akira, Monkey Ham, Conjunto Porco Preto y John Conde.

Además de la música en directo, NaturJoven 2025 ofrecerá un Mercadillo de Artesanía a cargo de la Asociación Onubense Punto y Aparte, integrada por mujeres artesanas y artistas de Huelva y su provincia, así como talleres medioambientales para todas las edades sobre papel reciclado, plantas aromáticas y emociones, esquejes naturales y decoración de macetas.

Como es habitual, se ofrecerá comida y bebida a precios populares de la mano de la Hermandad del Perdón de Huelva, que destinará los beneficios obtenidos a su obra social.

La intención es que NaturJoven se consolide como una cita ineludible dentro de la programación anual del Área de Juventud, uniendo cultura, sostenibilidad, solidaridad y convivencia en el mayor espacio verde de nuestra ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para animarles a disfrutar de un día festivo, sostenible y musical en el Parque Moret, un espacio único para compartir con familia y amigos y vibrar con el talento onubense.

Además de reforzar la programación destinada a los jóvenes, con este festival se pretende continuar dando a conocer y promocionando el Parque Moret como un bosque útil, destinado a mejorar la calidad de vida de los onubenses con usos diversos, alternativos y sostenibles para fomentar hábitos saludables a través de la educación medioambiental, el consumo sostenible, las actividades socioculturales y la práctica deportiva.

De esta forma, se ofrece a los onubenses un nuevo recurso para descubrir las enormes posibilidades de esta joya medioambiental, el gran pulmón verde dentro de nuestra ciudad, el Parque Moret. Un patrimonio natural de gran valor que permite a los ciudadanos disfrutar de su tiempo libre y de ocio en medio de la naturaleza sin tener que salir de la capital.