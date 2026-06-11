Juan Gómez-Jurado encabezará la programación de verano del Centro de la Comunicación Jesús Hermida

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha presentado su programación para los meses de junio y julio, una agenda cultural que tendrá como principal protagonista al escritor Juan Gómez-Jurado, considerado el autor más leído de España y uno de los grandes referentes actuales del género thriller.

La cita más destacada llegará el próximo 24 de junio, cuando Gómez-Jurado visite Huelva para presentar su última novela, Mentira, en un encuentro con lectores que se celebrará en la Sala A de la Casa Colón. La actividad será gratuita, aunque requerirá inscripción previa debido a la gran afluencia de público prevista.

La programación también incluirá el estreno del ciclo Ética y Comunicación, organizado junto a la Asociación de la Prensa de Huelva. La primera sesión tendrá lugar el 18 de junio y contará con la participación del fotoperiodista onubense Luis de Vega, quien ofrecerá una charla sobre los desafíos éticos en la cobertura de conflictos y acontecimientos de gran impacto informativo.

Coincidiendo con esta actividad se inaugurará la exposición Un mundo en conflicto. Ética y fotoperiodismo, compuesta por imágenes captadas por Luis de Vega en escenarios como la guerra de Ucrania, Oriente Próximo o la pandemia. La muestra permanecerá abierta hasta el 21 de agosto.

Además, el centro mantendrá durante todo el verano la exposición Telefonía, una revolución imparable y, el próximo 21 de julio, inaugurará Hermida en la Luna. Arte Postal, una muestra con motivo del aniversario de la llegada del hombre a la Luna, acontecimiento que Jesús Hermida narró para millones de españoles.

Con esta programación, el Centro de la Comunicación Jesús Hermida refuerza su apuesta por la literatura, el periodismo, la fotografía y la divulgación cultural, consolidándose como uno de los espacios de referencia de la ciudad.