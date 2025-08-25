Huelva presenta el cartel de las Fiestas y Cultos de Nuestra Señora de la Cinta 2025

Huelva ha dado oficialmente el pistoletazo de salida a las Fiestas y Cultos en honor a su patrona, Nuestra Señora de la Cinta, con la presentación del cartel que anunciará los actos de este año. La obra ha sido realizada por la artista María Luisa García, quien ha sabido plasmar con gran sensibilidad la devoción que los onubenses sienten por la Virgen y la belleza de la patrona en un trabajo que refleja tanto la espiritualidad como la tradición cultural de la ciudad.

Cultos en torno a la Virgen de la Cinta 2025 / Fotografía: Ayuntamiento de Huelva.

La celebración de 2025 será especialmente significativa por la conmemoración de la Magna Mariana, un evento que añadirá momentos únicos y profundamente emotivos durante la procesión, que promete convertirse en una de las más recordadas por los fieles. Los actos religiosos y festivos se complementarán con una amplia programación cultural que refuerza la importancia de la Virgen de la Cinta como símbolo de identidad y cohesión para la ciudad.

La Hermandad de la Cinta ha recibido un especial reconocimiento por su trabajo constante y su compromiso para organizar estas celebraciones. Gracias a su dedicación, cada año Huelva se engalana de fe y tradición, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia que combina espiritualidad, cultura y participación ciudadana, consolidando a la patrona como un referente de la vida religiosa y festiva de la capital onubense.