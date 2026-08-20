687 nuevas plantas para hacer de Huelva una ciudad más verde

El Ayuntamiento de Huelva ha comenzado a recibir un nuevo suministro de especies vegetales con el que reforzará la campaña municipal de plantaciones prevista para este otoño. En total, se incorporarán al vivero municipal 687 nuevas plantas, entre ellas 80 palmeras, 242 árboles y 365 arbustos.

La actuación tiene como objetivo continuar incrementando la masa vegetal de la ciudad y, especialmente, reponer el arbolado que se ha perdido con el paso del tiempo en diferentes barriadas.

La concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha señalado que esta adquisición forma parte de una planificación continua para hacer de Huelva "un espacio cada vez más verde, más saludable y más amable para vivir", con especial atención a las zonas donde la sombra resulta necesaria para mejorar el confort de los vecinos.

Los ejemplares permanecerán en el vivero municipal hasta el inicio de la campaña de otoño, considerada la época más adecuada para favorecer su enraizamiento y desarrollo. La selección de las especies se ha realizado atendiendo a criterios técnicos como su adaptación al clima, resistencia, facilidad de mantenimiento y capacidad para proporcionar sombra.

Árboles para las barriadas

Los 242 árboles, entre los que se encuentran acacias, naranjos y ligustrum, se destinarán principalmente a recuperar ejemplares perdidos y completar alineaciones deterioradas por la edad, las plagas o diferentes incidencias.

Las plantaciones se distribuirán por distintos barrios de la ciudad, con actuaciones previstas en espacios como la calle Martín Pescador, la Plaza del Andévalo, la barriada de Zafra y las alineaciones de naranjos del centro.

Por su parte, los 365 arbustos, pertenecientes a cinco especies diferentes, se utilizarán principalmente para recuperar las jardineras y parterres del Paseo Independencia afectados por las recientes obras de renovación del alumbrado público.

El suministro se completa con 80 palmeras, de las que 30 serán datileras y 50 washingtonias. Su plantación se concentrará principalmente en las avenidas de Alemania, Cristóbal Colón y Fuerzas Armadas, además del Paseo Independencia y el Paseo de las Palmeras.

Hacia una Huelva más verde

El Ayuntamiento enmarca esta actuación en su estrategia para convertir Huelva en la Capital Verde del Sur de Europa, con el objetivo de aumentar la masa vegetal, favorecer la biodiversidad, mejorar la calidad del aire y reducir el impacto de las altas temperaturas en el entorno urbano.

Durante 2026, el Consistorio ya ha desarrollado diferentes actuaciones de renaturalización. En el primer trimestre se plantaron 237 árboles, 3.042 arbustos y 19.661 flores, mientras que durante la primavera se incorporaron otras 2.600 flores de temporada.

A estas actuaciones se suman la creación del nuevo bulevar verde de Cardeñas, con más de 7.000 metros cuadrados recuperados, la transformación de la avenida Ana María Jerez Cano en un corredor verde y la renaturalización de la avenida Nuevo Colombino, donde se han incorporado árboles, arbustos y plantas tapizantes.

Con esta nueva adquisición, el Ayuntamiento pretende dar continuidad a la planificación de plantaciones y reposiciones y seguir ampliando el patrimonio verde de la capital onubense.