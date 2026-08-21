Valdocco moderniza la formación de soldadores con realidad aumentada

El Ayuntamiento de Huelva ha reforzado su apuesta por la formación para el empleo con la creación de un aula de realidad aumentada para soldadura en la Fundación Valdocco, equipada con simuladores de la empresa onubense Seabery.

La nueva herramienta permitirá complementar la formación práctica tradicional con una tecnología que reproduce procedimientos reales de soldadura en un entorno seguro, facilitando que los alumnos puedan adquirir y perfeccionar sus competencias antes de trabajar directamente sobre materiales reales.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha destacado que el objetivo es poner a disposición de las personas desempleadas una formación “cada vez más innovadora, especializada y conectada con las necesidades de las empresas”.

La edil ha defendido además que “los puestos de trabajo que está generando la transformación industrial de Huelva sean para los onubenses”, para lo que considera necesario seguir mejorando la formación e incorporando nuevas tecnologías.

Un espacio para aprender sin riesgos

El Ayuntamiento ha acondicionado en Valdocco la denominada Sala Blanca, donde se han instalado los simuladores de realidad aumentada de Seabery, alquilados por el Consistorio.

Estos equipos permiten recrear situaciones reales de soldadura y ofrecen al alumnado una experiencia inmersiva que facilita un aprendizaje progresivo. La tecnología también contribuye a reducir los riesgos durante las primeras fases de la formación y permite optimizar el consumo de materiales y consumibles.

El primer curso que incorporará esta metodología comenzará este mes de agosto y contará con 15 alumnos, que recibirán más de 460 horas de formación especializada.

La enseñanza combinará el entrenamiento mediante realidad aumentada con las prácticas tradicionales en el taller, de manera que los participantes puedan trasladar posteriormente las habilidades adquiridas a piezas y materiales reales.

Formación vinculada a la nueva industria

La incorporación de los simuladores se enmarca en la estrategia desarrollada por el Ayuntamiento para consolidar a la Fundación Valdocco como un centro de referencia en la formación de personas desempleadas, especialmente aquellas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

La actuación da continuidad a la homologación y acreditación de las instalaciones de Valdocco para impartir Formación Profesional para el Empleo y al programa de formación en soldadura desarrollado junto a la Junta de Andalucía.

La elección de la soldadura responde además a la creciente demanda de profesionales cualificados vinculada al proceso de transformación y reindustrialización que está experimentando Huelva.

El Consistorio destaca también que la nueva aula incorpora tecnología desarrollada por Seabery, empresa onubense especializada en simulación de soldadura mediante realidad aumentada y con presencia internacional.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende acercar la formación a las necesidades reales del tejido productivo y facilitar que las nuevas oportunidades laborales vinculadas a la industria sostenible puedan ser aprovechadas por trabajadores formados en la propia ciudad.