Huelva enciende su Navidad con un espectacular alumbrado y una campaña que impulsa el comercio local

Huelva ya luce la Navidad. La ciudad celebró anoche el esperado encendido del alumbrado festivo, un acto multitudinario que supuso el arranque oficial de la campaña, impulsada por el Ayuntamiento para reforzar el comercio local y convertir las calles en un gran escenario de convivencia, ocio y compras.

La alcaldesa, Pilar Miranda, acompañada por representantes municipales y por el presidente de Huelva Comercio, dio la bienvenida a unas fiestas que este año llegaron con un guiño especial a la identidad onubense: fue Colón quien, en un recorrido simbólico desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de las Monjas, llevó la luz a la ciudad, despertando aplausos y emoción entre vecinos y visitantes.

Cristóbal Colón encendió la Navifad

Una Navidad para vivir la ciudad

La campaña municipal apuesta por unir tradición, actividad comercial y programación festiva. Según destacó la alcaldesa durante la presentación, el objetivo es claro: impulsar las compras en Huelva sin necesidad de salir fuera, potenciando el valor del comercio de proximidad, su calidad, su atención y su variedad.

Para facilitar estas compras navideñas, el Ayuntamiento ha habilitado una bolsa de aparcamiento gratuito permanente junto al Muelle del Tinto, con capacidad para 400 vehículos. Además, los comerciantes están repartiendo 4.000 vales de una hora de aparcamiento gratuito en el Mercado del Carmen.

Un alumbrado histórico que llega a más barrios que nunca

La ciudad estrenó más de 160 puntos de luz, superando cifras de años anteriores y llevando la iluminación a nuevos espacios. Por primera vez brillan la entrada desde Punta Umbría, la avenida Costa de la Luz, el Mirador del Conquero, el Pasaje El Greco o la cuesta de la Virgen de la Victoria.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el anuncio de la iluminación especial del Patio del Amor, para que los niños hospitalizados puedan disfrutar también de la magia navideña desde sus ventanas.

Con el alumbrado ya encendido y las actividades en marcha, Huelva da inicio a una Navidad que apuesta por la cercanía, el comercio local, la tradición y la ilusión compartida. La ciudad comienza así unas semanas en las que cada rincón brillará con luz propia.