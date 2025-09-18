La hostelería onubense recibe el reconocimiento de la ciudad con los III Premios a la Hostelería

El Ayuntamiento de Huelva abrió ayer sus puertas para rendir homenaje al sector hostelero de la capital con la entrega de los III Premios a la Hostelería. Un acto que, en palabras de la alcaldesa, Pilar Miranda, sirvió para “agasajar a quienes cada día nos sientan a su mesa para regalarnos su hospitalidad” y reconocer la aportación de bares y restaurantes “al éxito de todos y cada uno de los eventos de la ciudad, así como al pulso económico y social diario”.

Miranda destacó la implicación del sector en la dinamización de la capital y agradeció la colaboración de las asociaciones hosteleras en el calendario de eventos que marcan el inicio del curso, tras las fiestas de La Cinta y con citas próximas como la Magna Mariana, la Feria del Legado Británico, la Feria de la Tapa o la Feria del Caballo.

En esta tercera edición, los reconocimientos recayeron en la Taberna El Condado, que recibió el premio a la Trayectoria Empresarial por sus más de 35 años de historia; la Bodeguita La Ibérica, distinguida como Embajadora de Nuestra Gastronomía; y la Taberna de Enfrente, premiada en la categoría de Inicios Hosteleros.

Junto a ellos, se otorgaron accésits al Restaurante Macha, Casa Miguel y Café Bar Don José, locales que reflejan tanto la tradición como el empuje de nuevas generaciones. “La hostelería es guardiana de nuestras materias primas, de nuestras recetas y en definitiva de nuestra cultura, y con ello se convierte también en un atractivo turístico”, subrayó la alcaldesa.

El acto concluyó con un reconocimiento general a todos los hosteleros de Huelva, “ejemplo de compromiso con la ciudad” y motor de empleo y convivencia en la capital.