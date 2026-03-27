El Hospital Infanta Elena alerta del aumento de lesiones en costaleros durante la Semana Santa

El Hospital Infanta Elena ha advertido del incremento de lesiones entre costaleros durante la Semana Santa, una situación que cada año se traduce en un aumento de consultas por dolencias cervicales y lumbares derivadas del esfuerzo físico que supone portar los pasos procesionales.

Desde el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica señalan que los costaleros llegan a soportar cargas cercanas a los 30 kilos apoyados directamente sobre la columna vertebral durante largas jornadas, lo que puede provocar sobrecargas musculares, contracturas, inflamación articular o incluso agravar patologías previas como las hernias discales.

Los especialistas también alertan de síntomas como el hormigueo o la pérdida de sensibilidad en brazos y manos, provocados por apoyos incorrectos sobre la trabajadera que pueden derivar en compresiones nerviosas si no se corrigen a tiempo. Además, subrayan que muchos costaleros realizan esta actividad sin un reconocimiento médico previo, lo que incrementa el riesgo de lesiones.

En este sentido, inciden en que la prevención debe comenzar semanas antes de la salida procesional, con un entrenamiento progresivo centrado en fortalecer la zona lumbar, el abdomen y las piernas, así como en mejorar la resistencia cardiovascular. Los ensayos previos, apuntan, son fundamentales no solo para coordinar el trabajo en equipo, sino también para adaptar la musculatura a los movimientos y cambios de ritmo propios de la procesión.

Durante la estación de penitencia, recomiendan mantener la espalda recta, levantar el peso con las rodillas flexionadas y distribuir la carga de forma equilibrada. La hidratación, una alimentación adecuada y el uso de calzado apropiado completan las medidas básicas, a las que se pueden sumar fajas lumbares o vendajes en casos necesarios.

Los profesionales insisten en la importancia de escuchar al cuerpo. Dolor intenso, pérdida de fuerza o molestias persistentes deben interpretarse como señales de alerta que obligan a detener la actividad y consultar con un especialista.

Con estas recomendaciones, el Hospital Infanta Elena pretende concienciar a los costaleros para que puedan vivir la Semana Santa con seguridad, evitando lesiones y disfrutando plenamente de una tradición profundamente arraigada en la provincia.