El Foro de Turismo de la FOE se consolida como referente del sector en Huelva

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha celebrado la tercera edición de su Foro de Turismo, un encuentro que se consolida como espacio de referencia para el análisis y la colaboración entre el sector público y privado en la provincia de Huelva.

El foro ha contado con la participación destacada de José María Rossell, CEO de Senator Hotels & Resorts, quien ha abordado la evolución del sector, las nuevas tendencias de la demanda y la necesidad de apostar por modelos turísticos basados en la calidad, la sostenibilidad y la innovación. Durante su intervención, ha puesto en valor el potencial de Huelva como destino diferenciado, capaz de ofrecer experiencias auténticas.

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez, ha subrayado el papel estratégico del turismo en la economía provincial, destacando la importancia del empresariado como motor del sector. En la misma línea, el presidente del Consejo Empresarial de Turismo, Luis Arroyo, ha incidido en la necesidad de seguir avanzando en promoción, conectividad y mejora de la oferta.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha defendido la cooperación entre administraciones y empresas como clave para el desarrollo del turismo, señalando que la provincia cuenta con una oferta diferenciada basada en la autenticidad y la sostenibilidad.

El encuentro también ha contado con la participación del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y del vicepresidente de la Diputación, Felipe Arias, quienes han coincidido en la importancia de la colaboración institucional para fortalecer el destino.

Durante el foro se han entregado reconocimientos al Restaurante Casas de Aracena por su trayectoria profesional y al Mosquito Club de Punta Umbría por su iniciativa empresarial, destacando su contribución al desarrollo turístico de la provincia.

Con esta tercera edición, el Foro de Turismo de la FOE refuerza su papel como plataforma de análisis, reflexión y propuesta en un sector clave para el presente y el futuro de Huelva.