Las familias de bebés robados en Huelva avanzan en la toma de ADN tras las exhumaciones en el Cementerio de La Soledad

La Asociación SOS Bebés Robados Huelva continúa con el proceso de recogida de muestras de ADN a las familias afectadas por el robo de bebés en la provincia, tras las recientes exhumaciones realizadas en la fosa común del Cementerio de La Soledad.

Las pruebas comenzaron ayer, día 29 de septiembre, en el edificio municipal de La Gota de Leche, cedido por el Ayuntamiento, y seguirán desarrollándose mañana, 1 de octubre, a partir de las 10:00 horas en el mismo espacio.

Esperanza Ornedo, presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, explicó que muchas familias estaban deseando participar, aunque el proceso ha requerido organizar jornadas, solicitar los días necesarios y coordinar el material para la toma de muestras. Señaló que cada día supone un avance importante en la identificación de los restos y subrayó la importancia de realizar un cotejo preciso del ADN para compararlo con los restos exhumados en las fosas comunes. Ornedo hizo un llamamiento a las personas que fueron adoptadas para que acudan a realizar las pruebas de ADN, ya que su participación sería determinante para esclarecer los casos.

El proceso se organiza en varias jornadas debido a su magnitud, ya que ayer participaron unas 50 familias y se espera que mañana esta cifra pueda duplicarse. Los análisis serán realizados por el Laboratorio de la Universidad de Granada, encargado de determinar posibles coincidencias entre las muestras recogidas y los restos óseos exhumados en el cementerio onubense.