La ERACIS+ logra 184 inserciones laborales en Huelva desde 2024

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+) continúa avanzando en Huelva con 576 personas atendidas y 184 inserciones laborales desde su puesta en marcha, el 1 de marzo de 2024. El programa, impulsado por el Ayuntamiento de Huelva, tiene como objetivo alcanzar las 1.365 personas participantes y un mínimo de 410 inserciones laborales antes de su finalización, prevista para el 31 de diciembre de 2028.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familias, Empleo y Vivienda, Adela de Mora, ha destacado que estos datos reflejan el impacto del trabajo desarrollado en coordinación con las entidades sociales y los recursos existentes en los barrios.

"La ERACIS+ está avanzando y los resultados demuestran que el trabajo realizado está ofreciendo oportunidades reales a las personas participantes", ha señalado la edil, quien ha subrayado que detrás de cada inserción laboral "hay una persona que ha encontrado una oportunidad de empleo y un equipo que continúa acompañándola para favorecer su estabilidad y progresión laboral".

Itinerarios personalizados

La estrategia se basa en itinerarios personalizados de inserción sociolaboral dirigidos a personas en situación o riesgo de exclusión social, especialmente desempleadas, a las que se ofrece orientación, formación, acompañamiento e intermediación laboral adaptados a sus necesidades.

Además del acceso al empleo, el programa trabaja en el desarrollo de competencias personales y profesionales, el acceso a recursos y servicios, la formación y la participación social, con una intervención integral que también abarca ámbitos como la educación, la salud, la vivienda o la convivencia.

Actuación en cuatro zonas de la ciudad

La ERACIS+ se desarrolla desde los Centros Sociales Municipales de las cuatro zonas de intervención de Huelva: Distrito III Marismas del Odiel, Distrito IV La Orden-Príncipe Juan Carlos, Distrito V Torrejón y Distrito VI Pérez Cubillas-Calle Honduras.

El programa apuesta por el trabajo en red entre administraciones, entidades sociales y asociaciones vecinales para ofrecer respuestas coordinadas a las necesidades de las personas y familias participantes, impulsando actuaciones en materia de empleo, cohesión social, desarrollo comunitario y mejora de las condiciones de vida en los barrios.

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+) está cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva.