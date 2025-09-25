EMTUSA refuerza sus servicios nocturnos con motivo de la Subida de la Virgen de la Cinta

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva (EMTUSA) reforzará su servicio de autobuses durante la madrugada del viernes 26 de septiembre, con motivo de la tradicional Subida de la Virgen de la Cinta a su santuario. El objetivo es garantizar el regreso de los miles de fieles que acompañan cada año a la Patrona en su procesión de vuelta.

Los autobuses especiales saldrán desde la avenida Virgen Dolores del Perdón (zona del Centro de Salud de Los Desniveles) a partir de las 0:30 horas, en un horario que se ajustará a la entrada de la Virgen en el Santuario. En todos los trayectos serán válidos los títulos de viaje habituales.

Cuadro de servicios especiales de EMTUSA

Línea Recorrido especial Final de trayecto 1 Desde La Orden (recorrido habitual de vuelta) vía Hospital Juan Ramón Jiménez Zafra 2 Desde La Orden (recorrido habitual de vuelta) vía Gonzalo de Berceo Zafra 7 Desde La Orden (recorrido habitual de vuelta) vía Hospital Juan Ramón Jiménez Zafra 8 Desde La Orden (recorrido habitual de vuelta) Zafra

Más información está disponible en la web oficial www.emtusahuelva.es y en la aplicación móvil Appemtusa.