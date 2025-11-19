Día del Comercio: La provincia reconoce a 24 profesionales del sector en una jornada dedicada al comercio de proximidad

Huelva Comercio, con la colaboración de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, la Autoridad Portuaria de Huelva y la Junta de Andalucía, ha celebrado hoy la novena edición del Día del Comercio de la Provincia de Huelva, un acto que ha reconocido la trayectoria y dedicación de 24 profesionales del sector, entre empresarios y trabajadores de distintos municipios onubenses.

El presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, destacó el profundo compromiso del comercio de proximidad con la vida económica y social de la provincia. Subrayó que los premiados “son ejemplo de constancia, servicio y vocación”, y que detrás de cada negocio existe una historia de esfuerzo, familia y vinculación con los barrios y pueblos de Huelva. Gemio defendió el papel del pequeño comercio como generador de empleo, dinamizador urbano y sostén de la actividad económica local, apostando por preservar la cercanía y la confianza frente al comercio digital.

Asimismo, alertó sobre las dificultades actuales del sector —inflación, pérdida de poder adquisitivo y competencia creciente— reclamando mayor interlocución con las administraciones para impulsar políticas reales de apoyo a pymes y autónomos. Reivindicó la recuperación de los periodos tradicionales de rebajas, planes económicos específicos y Oficinas Técnicas de apoyo digital para modernizar los negocios.

En el apartado institucional, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, felicitó a los galardonados por su entrega y perseverancia, subrayando la necesidad de “dar un impulso definitivo al comercio y reforzar uno de los principales sectores económicos y de empleo de la ciudad”. Desde la Junta de Andalucía, Adolfina Martínez destacó la importancia del comercio como motor económico, social y cultural, recordando el VII Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2023-2026, dotado con 92,8 millones de euros.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, recordó que el pequeño comercio es clave para el equilibrio territorial y la calidad de vida, mientras que el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, puso en valor el papel dinamizador del sector y su importancia dentro de la estrategia de integración puerto-ciudad.

La jornada concluyó con un mensaje conjunto de apoyo al comercio local, considerado un sector estratégico para el empleo, la cohesión territorial y la identidad de los municipios onubenses, destacando su capacidad de adaptación y servicio a la ciudadanía.

Galardonados del Día del Comercio 2025