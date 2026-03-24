CSIF alerta de un grave déficit de mandos en la Policía Local de Huelva

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Ayuntamiento de Huelva la convocatoria urgente de ofertas de empleo público y procesos de promoción interna para cubrir el déficit de mandos intermedios en la Policía Local, una situación que, según advierten, está afectando al funcionamiento del servicio.

Desde el sindicato denuncian que la estructura del cuerpo atraviesa un momento “crítico”, especialmente por la falta de subinspectores, lo que está generando un vacío de mando que dificulta la supervisión de los operativos diarios y la toma de decisiones.

En este sentido, CSIF exige la cobertura inmediata de al menos tres plazas de subinspectores, así como la convocatoria paralela de plazas de oficiales para evitar un efecto en cadena que deje nuevos puestos vacantes tras los ascensos.

A esta situación se suma la preocupación por la próxima jubilación del actual intendente, un relevo que, según el sindicato, aún no ha sido planificado por el Ayuntamiento pese a su inminencia.

“Sin una cadena de mando completa, la eficacia policial se diluye”, advierten desde CSIF, subrayando que no se trata solo de una cuestión organizativa, sino de la capacidad de respuesta ante emergencias y de la seguridad tanto de los agentes como de la ciudadanía.

El sindicato alerta de que este déficit estructural, unido al retraso en las convocatorias de empleo, no solo compromete la estabilidad interna de la plantilla, sino también la prestación de los servicios básicos de seguridad.

Además, CSIF señala que esta situación está generando desmotivación entre los agentes, al ver bloqueadas sus opciones de promoción interna, lo que repercute negativamente en el funcionamiento del cuerpo y en la calidad del servicio.

Por todo ello, la organización sindical insiste en la necesidad de actuar con urgencia para reforzar la estructura de mando de la Policía Local y garantizar un servicio eficaz y seguro en la ciudad.