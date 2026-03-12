La Casa Colón se convierte en modelo de eficiencia energética en edificios públicos

La Casa Colón de Huelva se ha convertido en un referente en innovación y eficiencia energética tras la puesta en marcha de un proyecto de modernización que integra energía solar, sistemas inteligentes de gestión y nuevas tecnologías para optimizar el consumo del edificio.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado las instalaciones para conocer de primera mano esta actuación, que busca mejorar el funcionamiento energético del histórico edificio y avanzar hacia un modelo más sostenible en los espacios públicos.

Durante la visita, Miranda ha destacado que esta intervención demuestra cómo los grandes edificios pueden gestionar la energía de forma eficiente. “La Casa Colón se convierte hoy en un referente de cómo los grandes edificios públicos pueden gestionar la energía con innovación, tecnología y eficiencia”, señaló.

El proyecto incluye la instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo con una potencia estimada de 600 kWp, que permitirá aprovechar la energía solar generada en el propio edificio. A ello se suma un sistema inteligente de gestión energética que incorpora inteligencia artificial para optimizar el funcionamiento de las instalaciones.

Este sistema permite controlar de forma centralizada elementos como la iluminación o la climatización, ajustando su uso a las necesidades reales del edificio y a factores como el precio de la electricidad o la disponibilidad de energía solar almacenada. Además, facilita el control remoto y permite anticipar tareas de mantenimiento mediante un sistema de alertas.

La actuación ha contemplado también la renovación completa del sistema de climatización, con la sustitución de las unidades interiores y exteriores, así como la renovación del alumbrado mediante tecnología LED de alta eficiencia.

Placas solares en la Casa Colón.

Asimismo, se ha incorporado un sistema de monitorización energética basado en sensores y tecnología IoT que permite optimizar el consumo gracias al control de presencia, luminosidad y regulación automática de las instalaciones.

Según ha explicado la alcaldesa, este proyecto está despertando el interés de técnicos y gestores de grandes instalaciones que estudian aplicar modelos similares en otros espacios como hospitales, hoteles, auditorios o edificios residenciales.

Miranda ha enmarcado esta actuación dentro de la estrategia municipal para impulsar una ciudad más sostenible e innovadora, recordando que Huelva ha sido reconocida como Ciudad de la Ciencia y la Innovación. “Estamos trabajando para que Huelva sea la capital verde del sur de Europa, liderando la transición energética y apostando por un modelo de ciudad más eficiente y sostenible”, afirmó.

La intervención también permitirá mejorar las prestaciones de la Casa Colón como Palacio de Congresos, facilitando la celebración de eventos con mayores garantías de confort y eficiencia energética.

El proyecto ha supuesto una inversión de 732.800 euros y ha sido financiado en gran parte con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).