El Buque Oceánico “Duque de Ahumada” abre sus puertas al público en Huelva
La jornada permitirá visitas libres al buque, exhibiciones dinámicas y exposición de unidades especializadas de la Guardia Civil en el Muelle Sur del Puerto de Huelva.
El Buque Oceánico “Duque de Ahumada” de la Guardia Civil abrirá sus puertas al público hoy día 7 y mañana 8 de octubre en el Muelle Sur del Puerto de Huelva (en el término municipal de Palos de la Frontera). La embarcación, de gran capacidad y equipada con helipuerto y dos embarcaciones rápidas, cuenta con alojamiento para 44 miembros de la tripulación y 12 personas ajenas, y una autonomía que le permite navegar hasta 30 días sin tocar puerto.
La jornada del martes 7 estará abierta a todo ciudadano interesado, en horario de 17:00 a 19:30 horas, mientras que el miércoles 8 se realizarán visitas escolares de Huelva y alrededores entre las 10:00 y las 13:00 horas. Durante estas visitas, los asistentes podrán conocer de cerca las especialidades de la Guardia Civil, incluyendo Tráfico, SEPRONA, Policía Judicial, USECIC, PEGASO y el Servicio Marítimo Provincial, que expondrán parte de su material de trabajo.
Además, se llevarán a cabo exhibiciones dinámicas, destacando el Servicio Cinológico (guía canino) de 17:30 a 17:45 horas y Defensa Policial de 18:30 a 18:45 horas.
La actividad busca acercar el trabajo de la Guardia Civil a la ciudadanía, permitiendo conocer las capacidades y operativas de un buque de última generación que combina seguridad, navegación y servicios especializados en el mar.