El Buque Oceánico “Duque de Ahumada” abre sus puertas al público en Huelva

El Buque Oceánico “Duque de Ahumada” de la Guardia Civil abrirá sus puertas al público hoy día 7 y mañana 8 de octubre en el Muelle Sur del Puerto de Huelva (en el término municipal de Palos de la Frontera). La embarcación, de gran capacidad y equipada con helipuerto y dos embarcaciones rápidas, cuenta con alojamiento para 44 miembros de la tripulación y 12 personas ajenas, y una autonomía que le permite navegar hasta 30 días sin tocar puerto.

La jornada del martes 7 estará abierta a todo ciudadano interesado, en horario de 17:00 a 19:30 horas, mientras que el miércoles 8 se realizarán visitas escolares de Huelva y alrededores entre las 10:00 y las 13:00 horas. Durante estas visitas, los asistentes podrán conocer de cerca las especialidades de la Guardia Civil, incluyendo Tráfico, SEPRONA, Policía Judicial, USECIC, PEGASO y el Servicio Marítimo Provincial, que expondrán parte de su material de trabajo.

Además, se llevarán a cabo exhibiciones dinámicas, destacando el Servicio Cinológico (guía canino) de 17:30 a 17:45 horas y Defensa Policial de 18:30 a 18:45 horas.

La actividad busca acercar el trabajo de la Guardia Civil a la ciudadanía, permitiendo conocer las capacidades y operativas de un buque de última generación que combina seguridad, navegación y servicios especializados en el mar.