El nuevo albergue municipal irá en el parque Moret, en contra de los acuerdos municipales de 1997

La Plataforma del Parque Moret muestra su sorpresa por la decisión del Ayuntamiento de Huelva de ubicar el nuevo albergue municipal en la parcela que ocupaba la conocida como Casa Duclós, en el Parque Moret. Esto conlleva el incumplimiento de los acuerdos suscritos por el propio Ayuntamiento cuando ostentaba el cargo de alcalde Pedro Rodríguez. Entonces se pactó ubicar ahí el Centro de Interpretación Arqueológica del Parque y de Huelva, un espacio que muestre nuestra historia.".

En una nota, la Plataforma explica que el pasado día 23 el Ayuntamiento "nos sorprende con este anuncio: El nuevo albergue municipal de Huelva se levantará en la parcela en la que se encontraba la Casa Duclós. Esa es la intención del Gobierno municipal adelantando que ya ha encargado la redacción del proyecto que se ubicaría en el lugar antes citado".

A juicio de la Plataforma, la noticia es "fabulosa", como lo es todo aquello que suponga un avance social; no obstante, afirma, "iniciativas como esta se tienen que tomar revisando y respetando los acuerdos y decisiones del pasado respecto al Proyecto de Urbanización del Parque Moret".

"La parcela mencionada forma parte de hecho del Parque Moret y aunque aún no esté integrada como terreno en uso por motivos que desconocemos, su destino estaba establecido en los Acuerdos de junio de 1997, entre la Plataforma Parque Moret, Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva y las tres formaciones políticas de entonces con representación municipal, Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida", recuerda hoy el colectivo ciudadano.

La parcela mencionada, aunque actualmente no estaba incorporada al parque, "esperábamos esa anexión para empezar a hablar del proyecto del uso que se había acordado, como Centro de Interpretación Arqueológica del Parque y de Huelva, un espacio que muestre nuestra historia.".

Según la Plataforma, "este cambio de uso da al traste no solo con el centro de interpretación, sino también con otros elementos del parque que están siendo olvidados porque al parecer tienen poca importancia. Y cito: la zona de acampada controlada, el espacio escénico, los módulos de aseo y el observatorio astronómico"

Por otra parte, asegura el colectivo ciudadano, "en los Acuerdos del 97, dice lo siguiente: Los grupos municipales de las organizaciones políticas firmantes del presente acuerdo reconocen el papel de interlocutor que viene desempeñando la Plataforma Parque Moret, comprometiéndose por tanto a que la misma tenga participación en todas las actuaciones, presentes y futuras, que tengan que ver con el “Pulmón Verde Parque Moret”. Que nos hemos dado entre todo".

Para la Plataforma, "está claro que esta parte del acuerdo no se ha tenido en cuenta, cuando se ha decidido cambiar de uso un espacio definido para albergar el Centro de Interpretación Arqueológica por otro que no encaja en una zona natural, verde, aunque estos cambios no son nada nuevo. Lo lógico hubiera sido exponer la idea, siguiendo los cauces que deberían ser normales, en la Comisión de Planificación y Seguimiento del Pulmón Verde Parque Moret, que es el foro que nos hemos dado entre todos para dar a conocer, estudiar o debatir ideas, propuestas y proyectos relacionadas con el Pulmón Verde".

La Plataforma anuncia que "seguiremos reivindicando este lugar para el uso al que estaba destinado: ser un Centro de Interpretación Aqueológica para Huelva y el Parque. Romper la voluntad de consenso y los compromisos adquiridos en el pasado no es el mejor camino para el trabajo colaborativo con una organización que ha dado lo mejor de su existencia a la participación ciudadana".