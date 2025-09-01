El Ayuntamiento de Huelva ultima la puesta a punto de 26 colegios de cara al inicio del curso escolar

El Ayuntamiento de Huelva trabaja desde mediados de junio en la puesta a punto de los 26 colegios públicos de Infantil y Primaria de la capital, con un dispositivo que abarca labores de albañilería, fontanería, cerrajería y pintura, reforzadas en estas últimas semanas con actuaciones de desratización, desinfección, desinsectación y limpieza extraordinaria, en la cuenta atrás para el inicio del curso escolar.

La concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha señalado que “durante todo el año, el Ayuntamiento se encarga del mantenimiento de los colegios, pero en los meses de verano, aprovechando la ausencia de alumnos y profesores, se acometen las obras de mayor envergadura o que puedan entrañar riesgos, como intervenciones en tejados, fachadas, rampas de acceso o patios, además de reparar zonas deterioradas, como azulejos desprendidos en los baños”.

En lo que va de verano, ya se ha actuado en centros como Tartessos, Rosales, Virgen del Pilar, Juan Ramón Jiménez, Las Salinas, Giner de los Ríos, Manuel Siurot, Arias Montano, Onuba, José Oliva, Marismas del Odiel, García Lorca, Prácticas, Pilar Martínez Cruz, Juvenal de Vega, Sagrada Familia, Tres de Agosto, Reyes Católicos, Príncipe de España, V Centenario, Al Andalus y Ensanche. Quedan pendientes intervenciones en el CEIP San Fernando, 12 de Octubre y Andalucía, además de repasos en interiores de algunos colegios.

De forma paralela, esta semana se han iniciado los trabajos del programa DDD (desratización, desinfección y desinsectación) en varios centros, entre ellos el Ensanche, Tartessos, Virgen del Pilar y Al-Andalus. Estas labores incluyen pulverizaciones en aulas, aseos y zonas comunes, así como acciones específicas en almacenes y cuartos, con el objetivo de evitar la aparición de plagas. Posteriormente, se desarrollarán tratamientos de prevención de legionela, como el hiperclorado de las redes de agua y revisiones en los bioclimatizadores de los ocho colegios que cuentan con esta infraestructura.

Finalmente, entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre, la Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales (Emlicodemsa) está llevando a cabo la tradicional limpieza extraordinaria de inicio de curso. Una “limpieza de choque” que se extiende a todas las dependencias, desde aulas, baños y despachos hasta patios y pistas deportivas, con el fin de que los escolares encuentren sus centros en perfecto estado en la vuelta a clase.