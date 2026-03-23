El equipo de Gobierno solicitará el apoyo del Pleno para exigir la dimisión del ministro Óscar Puente por el accidente de Adamuz

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva elevará al próximo Pleno ordinario de marzo, que se celebrará este viernes, una moción para exigir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, entre ellas varios onubenses.

El primer teniente de alcaldesa y portavoz municipal, Felipe Arias, ha señalado que se trata de “una presunta negligencia que costó la vida de 46 personas” y ha defendido que “ante una situación así, cualquier dirigente público con un mínimo de dignidad presentaría su dimisión”. En este sentido, ha criticado que “no se hayan dado explicaciones ni se haya pedido perdón a las familias”, calificando la situación de “incomprensible”.

La moción también contempla exigir responsabilidades a los responsables de ADIF, así como la puesta en marcha de una investigación independiente y una auditoría del sistema ferroviario. El Ayuntamiento, además, reafirma su apoyo a las víctimas y recuerda que fue la primera institución en personarse como acusación popular en el procedimiento judicial.

Junto a esta iniciativa, el equipo de Gobierno presentará otra moción dirigida a la Subdelegación del Gobierno para reclamar “un plan integral que mejore la convivencia y refuerce la seguridad ciudadana”. La propuesta pone el foco en problemas como la ocupación ilegal, la presencia de gorrillas o el aumento de la cibercriminalidad, e incluye medidas como el refuerzo de efectivos policiales y la creación de un órgano de seguimiento con participación vecinal.

Por otro lado, el Pleno abordará una declaración institucional en defensa del arte sacro y los oficios tradicionales, coincidiendo con el Viernes de Dolores. Arias ha destacado que estos profesionales “son custodios de nuestra identidad” y ha subrayado la necesidad de apoyar su continuidad ante la falta de relevo generacional.

El portavoz también ha hecho balance de una “semana histórica” para la ciudad, destacando avances como el inicio del materno-infantil, nuevas viviendas en La Hispanidad, el desarrollo del Plan de Barriadas con una inversión de siete millones de euros y los progresos en la recuperación de los cabezos de San Pedro y La Joya.

Con este paquete de iniciativas, el equipo de Gobierno busca reforzar su posicionamiento en cuestiones clave como la seguridad, la defensa del patrimonio y la exigencia de responsabilidades políticas tras el accidente ferroviario.