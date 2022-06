Análisis del resultado electoral

Juan José Iglesias

El pasado 19 de Junio se celebraron elecciones al parlamento andaluz con unis resultados históricos para el PP como ha sido la mayoría absoluta conseguida. Una vez sabiendo los resultados de las mismas hablaron todos y cada uno de los concurrentes a estas elecciones y algunos estarían mejor callados y analizando su debacle qué dedicándose, cómo se han dedicado, a criticar el resultado de las mismas. Por una parte el partido mayoritario de la oposición no criticó en ningún momento su malisimo resultado, el peor de su historia, y achacan que sólo han tenido siete meses para estas elecciones y la baja participación y que el PP era el beneficiado, no creo que fuese así porque el tiempo es el mismo para todos y no se debe trabajar solo en campaña electoral sino los cuatro años y recoger el fruto bueno o podrido y en este caso el PSOE vivía de las rentas y le salió la fruta podrida y ni un solo elogio a los ganadores. El segundo partido en discordia fue VOX que ante las perspectivas que se trazaron, mejoraron en dos diputados, pero muy escasos para firmar gobierno o ser parte del mismo, causas varias y la mayor ha sido poner una candidata, cunera, y que no conocía ni conoce Andalucía como muchos de sus candidatos en otras elecciones y eso el votante no lo perdona y de persoectivas de firmar gobierno o ser vicepresidenta se quedó en nada. En cuanto a las dos formaciones de extrema izquierda poco podemos decir aunque ellos critican todo lo que no opinen como ellos y ni podemos escuchar a Teresa Rodríguez decir que ellos han parado y controlado la extrema derecha, en votos? Son vanalidades.

Ciudadanos ha pagado los errores de sus dirigentes a nivel nacional, mientras que formaron parte del gobierno autonómico con el PP hicieron una buena labor pero no han sabido venderlo, tienen o tenían en su infraestructura autonómica personas muy validas que se pueden aprovechar. En cuanto a los ganadores sin discusión por los votos recibidos de los andaluces el PP ha demostrado durante toda la campaña el conocimiento de nuestra tierra y lo que necesita por eso cuándo estábamos confinados en 2020 con la pandemia Juanma Moreno entraba todos los domingos en nuestras casas, se sentaba en nuestras mesas y nos explicaba a todos los andaluces la situación y como se acometerían los problemas y las posibles soluciones en un lenguaje que todo el mundo entendía siempre apoyado por el consejero de sanidad y del portavoz del gobierno, grandes personas y mejor profesionales todos los andaluces sobre las 15 horas de los domingos nos conectábamos para estar informados. En campaña electoral y en los debates el Presidente nunca ha tenido palabras malsonantes de insultos hacia sus rivales políticos, siempre hablándoles con suma educación, tranquilidad y recto, demostrando que era un gran Presidente y que lo seguiría siendo, respetado a todos y gobernando para Todos los andaluces, le votaran o no. Ahora toca la nueva industrialización de Andalucía y buscar los recursos suficientes para traer a nuestra tierra inversiones que recojan desarrollo y riqueza, estoy seguro que con el trabajo y el apoyo recibido se conseguirá. Juanma Moreno, gracias por cambiar la forma de gestionar las nuevas formas de hacer política y sobretodo gracias por ser del PP.